本土最強火力！高錦瑋單週繳25.5分、7助攻獲選MVP

▲高錦瑋獲選TPBL第十八週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋上週繳出穩定且全面的表現，在球隊面臨不同戰局與陣容調整的情況下，仍持續扛起進攻與組織重任，場均貢獻25.5分、7助攻、3.5籃板、1抄截，效率值28，獲選為TPBL第十八週單週最有價值球員（MVP）。

上週雲豹首先在主場迎戰福爾摩沙夢想家，雙方從開局便一路拉鋸，比分始終緊咬。高錦瑋在下半場帶領團隊吹起反攻號角，個人半場獨得17分、送出6次助攻，成功串聯球隊攻勢，展現主控後衛的節奏掌控能力。儘管最終雲豹以2分之差惜敗，但高錦瑋賽後仍肯定團隊整體表現，認為雙方都打出高水準內容。

週日雲豹迎戰新北中信特攻，對手迎回得分好手金恩，而雲豹方面則由於克羅馬輪休，高錦瑋不僅需要持續串聯球隊，更必須肩負起更多得分責任。此役他上半場即攻下全場最高11分，外加4次助攻，幫助球隊與特攻戰成平手。

下半場面對特攻謝亞軒單節火力爆發的局面，高錦瑋在決勝節挺身穩住戰局，頻頻切入與中距離得手，也多次為隊友創造空檔。比賽關鍵時刻，現場球迷更高喊「小高救我！」，而他也用穩定表現回應期待，最終帶領雲豹收下勝利。

對於獲選單週MVP，高錦瑋則謙虛說道：「很榮幸獲選，替自己數據上的好表現感到高興，只是沒能在這週兩場主場比賽都拿下勝利，還是覺得蠻可惜的。」並表示自己就是全力求勝，也希望讓團隊和球迷帶著快樂的心情回家過年。

從逆境追分到關鍵時刻掌控比賽節奏，高錦瑋用行動證明自己在攻守兩端的價值。當球隊需要有人挺身而出，他總能承擔責任，而這份拚勁與信念，也正是籃球最動人的樣貌——籃球，怎能不愛。

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

