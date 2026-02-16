運動雲

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）今在社群平台Threads發文點名，效力運動家體系的台灣左投林維恩，有機會成為本屆世界棒球經典賽（WBC）中備受矚目的新星投手。

摩洛西在貼文中指出指出，現年20歲的林維恩去年已升上2A層級，且擁有一顆能幫助他快速往上升的變速球，潛力備受期待。

摩洛西在貼文中指出，現年20歲的林維恩，去年已經升至運動家2A層級，他最被看好的武器是變速球，也因此被認為有機會比同齡投手更快往上層級挑戰。

林維恩於2024年6月以113萬美元加盟運動家，去年，他跳過新人聯盟，直接從1A出發，展開生涯首個完整球季，初登場表現已獲得正面回饋。

根據《Baseball America》球探報告，林維恩球速並非特別突出，卻能毫無畏懼地攻擊好球帶，憑藉成熟的四球種組合壓制經驗不足的打者。他的各球種評分為：速球 55、曲球 55、滑球 50、變速球 55、指叉球45，控球則是60。部分球探相當看好他的變速球進步幅度。

至於未來展望，《Baseball America》分析：「在令人驚艷的 2025 年球季後，林維恩已成為運動家體系中最具吸引力的年輕投手之一。他仍需提升球速、讓變化球製造更多追打，並證明自己能在高層級打者面前持續有效。不過，他出色的投球智商與控球能力，讓他具備相當高的基礎，並擁有成為中段輪值的可能性。」預料林維恩2029年有望進入運動家先發輪值。

