火腿暖送行　古林睿煬、孫易磊今返台準備報到中華隊

▲日本火腿隊春訓期間特別歡送即將返台報到中華隊的古林睿煬與孫易磊，兩人也完成階段性春訓行程 。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）

記者王真魚／綜合報導

日職日本火腿鬥士隊今於春訓期間特別圍圈歡送，即將返台報到世界棒球經典賽（WBC）中華隊的兩名旅日投手古林睿煬與孫易磊，為兩人階段性春訓行程畫下句點。

火腿官方粉絲團也貼出古林睿煬與孫易磊比出「L」手勢的合照，並以「台湾代表としてDOMIってきます（作為台灣代表去宰制賽場）」為兩人送行。該用語取自火腿隊今年口號「DOMIれ」，源自英文單字 Dominate，呼應監督新庄剛志本季強調的「壓倒性勝出」理念，也被視為對兩名投手的祝福。

擔任火腿春訓轉播解說的前日本名將谷繁元信，現場也好奇詢問，「古林會不會對日本投？」相關話題引起球迷熱烈討論。

古林睿煬與孫易磊此次春訓期間都投了2場紅白戰。火腿監督新庄剛志日前在隊內紅白戰後受訪時指出，古林睿煬在投球動作上仍處於微調階段，特別是揮臂節奏與進入最高點的時機，與過往相比略有不同，「可能也跟用球不同有關，但在我看來是有些變化。」他認為，古林仍在嘗試找回最順的投球感覺，不必急於要求結果。

至於孫易磊，新庄則注意到孫易磊休賽季期間明顯增壯，尤其下半身力量提升相當有感，「腿已經像馬一樣強壯！」他也提醒，體型改變後仍需要時間，讓投球動作與身體狀態完全磨合，「等到調整完成，實力還有再上一、兩個層次的空間。」

中華隊自昨日起進入為期4天的農曆年假，並預計於19日（大年初三）起，移師台北大巨蛋展開第二階段集訓。古林睿煬與孫易磊返台後，將加入中華隊，持續為經典賽調整狀態。