運動雲

>

火腿暖送行　古林睿煬、孫易磊今返台準備報到中華隊

▲日本火腿隊春訓期間特別歡送即將返台報到中華隊的古林睿煬與孫易磊，兩人也完成階段性春訓行程 。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）

▲日本火腿隊春訓期間特別歡送即將返台報到中華隊的古林睿煬與孫易磊，兩人也完成階段性春訓行程 。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）

記者王真魚／綜合報導

日職日本火腿鬥士隊今於春訓期間特別圍圈歡送，即將返台報到世界棒球經典賽（WBC）中華隊的兩名旅日投手古林睿煬與孫易磊，為兩人階段性春訓行程畫下句點。

火腿官方粉絲團也貼出古林睿煬與孫易磊比出「L」手勢的合照，並以「台湾代表としてDOMIってきます（作為台灣代表去宰制賽場）」為兩人送行。該用語取自火腿隊今年口號「DOMIれ」，源自英文單字 Dominate，呼應監督新庄剛志本季強調的「壓倒性勝出」理念，也被視為對兩名投手的祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

擔任火腿春訓轉播解說的前日本名將谷繁元信，現場也好奇詢問，「古林會不會對日本投？」相關話題引起球迷熱烈討論。

古林睿煬與孫易磊此次春訓期間都投了2場紅白戰。火腿監督新庄剛志日前在隊內紅白戰後受訪時指出，古林睿煬在投球動作上仍處於微調階段，特別是揮臂節奏與進入最高點的時機，與過往相比略有不同，「可能也跟用球不同有關，但在我看來是有些變化。」他認為，古林仍在嘗試找回最順的投球感覺，不必急於要求結果。

至於孫易磊，新庄則注意到孫易磊休賽季期間明顯增壯，尤其下半身力量提升相當有感，「腿已經像馬一樣強壯！」他也提醒，體型改變後仍需要時間，讓投球動作與身體狀態完全磨合，「等到調整完成，實力還有再上一、兩個層次的空間。」

中華隊自昨日起進入為期4天的農曆年假，並預計於19日（大年初三）起，移師台北大巨蛋展開第二階段集訓。古林睿煬與孫易磊返台後，將加入中華隊，持續為經典賽調整狀態。

關鍵字： 古林睿煬孫易磊日本火腿WBC中華隊2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話

外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話

佐佐木朗希實戰投球飆最快159公里　大谷翔平、山本由伸都在看

佐佐木朗希實戰投球飆最快159公里　大谷翔平、山本由伸都在看

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

【視線跟緊緊】萌娃見垃圾車不斷揮手！工作人員熱情回應：掰掰

熱門新聞

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

2洋基164公里火球男震撼春訓

3WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

4投手接連倒！韓媒憂重演2023年惡夢

5WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

最新新聞

1古林睿煬、孫易磊返台備戰WBC！

2李灝宇噴垃圾話！瓊斯：場上踩扁你！

3投手接連倒！韓媒憂重演2023年惡夢

4笑死！李灝宇對韓裔瓊斯噴：F* Korea

5柯瑞下戰帖！2027回歸三分球大賽

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366