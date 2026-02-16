運動雲

李灝宇噴垃圾話　瓊斯笑回：場上不會有任何優待，踩扁你！

▲李灝宇噴垃圾話　瓊斯笑回：比賽開始我會踩扁他 。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇噴垃圾話，瓊斯笑回：比賽開始我會踩扁他 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎旅美台灣內野手李灝宇，與韓裔外野手瓊斯（Jahmai Jones）在春訓期間互噴垃圾話，這段帶點玩笑意味的互動引發熱議。對此，瓊斯接受《底特律新聞報》訪問時笑著回應，若兩人同時上場，場下仍會正常互動，但一旦比賽正式開始，「不會有任何優待，我們就是會踩扁你！」

《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台X描述，瓊斯當時正在談論自己與李灝宇之間的垃圾話互動，李灝宇正好從旁走過，並以流利英文說出一句：「F* Korea」。該名記者形容，現場氣氛相當「好笑」。

面對李灝宇的垃圾話，現場氣氛似乎以玩笑帶過。不過瓊斯強調，場上絕不手軟。他受訪時表示，「如果我們兩個都上場，我會在中外野那邊先給他一個擁抱。」隨即補充，「但比賽開始後，別期待任何特別待遇，我們會徹底擊敗對方！」

瓊斯父親為美國人，母親則是韓國人，依WBC國籍規定，他最終選擇代表韓國隊出賽。去年他在老虎隊出賽72場，打擊率2成87（129打數37安打）、7轟、23分打點、21得分，OPS高達0.937。

除了場上的垃圾話互動，瓊斯談到入選韓國代表隊的心情。他受訪時坦言，披上太極旗球衣對自己意義重大，直言這一直是他的夢想之一，「能入選韓國代表隊，是我棒球生涯中最重要的時刻之一。」

瓊斯也提到，自己成長過程深受母親影響，能夠為母親、也為自己代表韓國出賽，讓他感到格外驕傲，並透露去年起便與母親多次討論代表隊的可能性，將入選韓國WBC名單視為重要目標。

老虎隊總教練辛奇（AJ Hinch）表示，他絕對不會阻止球員為國出征，「代表自己的國家和血統，對他們來說非常有意義，當然，我希望他能留在春訓。但我會因為他做了一件對他和家人意義重大的事情而懲罰他嗎？絕對不會。」

「我也不是說希望他們趕快被淘汰。」辛奇苦笑表示，「但如果能早點回來，也不錯。」

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

