王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢





▲韓媒指出，安佑鎮、具昌模、文東珠和元兌仁接連退出，讓韓國隊WBC投手戰力出現隱憂。（圖／中華棒協提供）



記者王真魚／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）尚未開打，韓國隊投手戰力卻先浮現隱憂。韓國體育媒體近日分析指出，原本被視為本屆WBC核心的多名王牌投手接連因傷或狀態因素退出名單，導致先發輪值戰力受到重挫，其中包含安佑鎮、具昌模、文東珠和元兌仁等人，讓韓國隊在小組賽面對台灣等主要競爭對手時，增添不少變數。

韓媒回顧指出，韓國隊近年在WBC表現持續低迷，從2013年、2017年到2023年已連續三屆止步預賽，投手戰力不足始終是關鍵問題。2026年賽事原本被視為世代交替的重要節點，期待由20多歲世代的年輕先發投手群，扛起重返競爭行列的重任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導提到，安佑鎮原被視為能在國際賽場擔任王牌的核心戰力，但目前仍處於復健階段，無法趕上本屆賽事；具昌模則因傷病史與身體狀況考量，選擇專心備戰新球季，婉拒代表隊徵召；文東珠在集訓期間出現肩部不適，最終未能進入最終名單；而最後被寄予厚望的元兌仁，也因手肘傷勢確定退出，讓原本規劃好的先發藍圖全面破局。

韓媒分析指出，在WBC設有投球數限制的情況下，先發投手能否有效撐住比賽前段至關重要，如今多名先發主力缺陣，勢必加重牛棚負擔，也提高比賽調度難度。報導中也點名，韓國隊原本構想以穩定型先發搭配高球威投手，應對台灣與澳洲等小組關鍵對手，如今整個策略被打亂，整體情勢明顯轉趨不利。

此外，韓媒也回顧2023年因投手戰力崩解而導致預賽出局的經驗，直言「當年的惡夢恐怕再次浮現」。在無法動員完整戰力的情況下，韓國隊本屆WBC之路勢必更加艱辛。