外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話





▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）尚未開打，台灣與韓國同組的火藥味提前在美國春訓點燃？台灣球員李灝宇與將代表韓國出賽的瓊斯互噴垃圾話，美國記者形容現場氣氛「相當好笑」。

《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台X發文表示，將代表韓國隊出賽的瓊斯，早上談到自己與台灣球員李灝宇之間的垃圾話（trash talk）；就在這時，李灝宇從旁邊走過，用一口流利的英文說了一句：「Fu*k Korea。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥考斯基在貼文中形容此情景，直言相當好笑（Hilarious）」。

不過這段原本屬於球員間的有趣互動，傳到韓國媒體後迅速升級，有報導放大解讀為「挑釁國家」、「不尊重對手」，甚至直指「影響國家形象」。

有報導以「台灣李灝宇『Fxxx Korea』辱罵言論引發連鎖反應……WBC開打前，韓國對台灣的情緒對立是否升溫？」為題，認為李灝宇的發言是「針對國家的不當言論」

報導中也回顧2006年世界棒球經典賽期間，日本棒球傳奇鈴木一朗曾因強烈發言引發爭議的往事，並將此次言語風波放在相似脈絡下討論，認為國際賽場上的言論，最終仍須回到球場表現來回應。