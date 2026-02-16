運動雲

>

外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話

▲▼Nike青棒菁英訓練營，李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第六屆世界棒球經典賽（WBC）尚未開打，台灣與韓國同組的火藥味提前在美國春訓點燃？台灣球員李灝宇與將代表韓國出賽的瓊斯互噴垃圾話，美國記者形容現場氣氛「相當好笑」。

《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台X發文表示，將代表韓國隊出賽的瓊斯，早上談到自己與台灣球員李灝宇之間的垃圾話（trash talk）；就在這時，李灝宇從旁邊走過，用一口流利的英文說了一句：「Fu*k Korea。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥考斯基在貼文中形容此情景，直言相當好笑（Hilarious）」。

不過這段原本屬於球員間的有趣互動，傳到韓國媒體後迅速升級，有報導放大解讀為「挑釁國家」、「不尊重對手」，甚至直指「影響國家形象」。

有報導以「台灣李灝宇『Fxxx Korea』辱罵言論引發連鎖反應……WBC開打前，韓國對台灣的情緒對立是否升溫？」為題，認為李灝宇的發言是「針對國家的不當言論」

報導中也回顧2006年世界棒球經典賽期間，日本棒球傳奇鈴木一朗曾因強烈發言引發爭議的往事，並將此次言語風波放在相似脈絡下討論，認為國際賽場上的言論，最終仍須回到球場表現來回應。

關鍵字： WBC李灝宇韓國垃圾話棒球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話

外媒笑翻！李灝宇對韓裔瓊斯噴「F* Korea」垃圾話

佐佐木朗希實戰投球飆最快159公里　大谷翔平、山本由伸都在看

佐佐木朗希實戰投球飆最快159公里　大谷翔平、山本由伸都在看

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

熱門新聞

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

王牌接連傷退對台戰添變數！韓媒憂WBC重演2023年惡夢

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

2洋基164公里火球男震撼春訓

3WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

4投手接連倒！韓媒憂重演2023年惡夢

5WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

最新新聞

1古林睿煬、孫易磊返台備戰WBC！

2李灝宇噴垃圾話！瓊斯：場上踩扁你！

3投手接連倒！韓媒憂重演2023年惡夢

4笑死！李灝宇對韓裔瓊斯噴：F* Korea

5柯瑞下戰帖！2027回歸三分球大賽

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366