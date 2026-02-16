運動雲

看里拉德三冠手癢！柯瑞預告2027回歸三分球大戰、還要邀K湯「浪花對決」

▲金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）放話2027年明星賽將再戰三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）放話2027年明星賽將再戰三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週末剛落下帷幕，明年賽事的話題已提前引爆，在親眼目睹波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）於洛杉磯奪下生涯第3座三分球大賽冠軍、並加入歷史傳奇俱樂部後，金州勇士招牌巨星柯瑞（Stephen Curry）已經放話，自己將2027年在鳳凰城舉行的三分球大賽，明確表達了回歸賽場的決心，目標是爭取個人職業生涯的第3冠。

歷史悠久的三分球大賽這次在明星賽一樣是外界關注的焦點，而最大亮點就是拓荒者球星里拉德驚喜參戰，儘管他本季因阿基里斯腱撕裂傷勢，至今尚未出戰過任何一場例行賽，但他在三分球大賽決賽輪狂飆29分，最終以2分之差險勝鳳凰城太陽射手布克（Devin Booker），奪下生涯第3座三分球大賽冠軍、比肩傳奇。

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年NBA明星賽三分球大賽冠軍里拉德（Damian Lillard）。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞在接受《NBA Showtime》節目採訪時坦言，里拉德的表現激起了他的好聖心，讓過去曾在2015年與2021年兩度封王也是聯盟史上三分球進球數紀錄保持者的柯瑞「手癢」，希望能在2027年爭取加入這極其罕見的三冠王俱樂部，還在節目上信誓旦旦表示「我已經排好了行程，屆時絕對會出現在鳳凰城的賽場上。」

▲金州勇士球星柯瑞（中）放話2027年明星賽將再戰三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士球星柯瑞（中）放話2027年明星賽將再戰三分球大賽。（圖／達志影像／美聯社）

除了宣布參賽，柯瑞更透露計畫邀請昔日勇士「浪花兄弟」搭檔湯普森（KlayThompson）一同參賽，他提到將會試著說服湯普森以及布克加入2027年的三分球大戰，「「如果能和他一起站上那個舞台，那將會非常特別。」湯普森曾於2016年多倫多三分球大賽奪冠，當時更是在決賽中擊敗了柯瑞。

回顧柯瑞的參賽史，他職業生涯共參加過7次三分球大賽，是該項賽事參賽次數最多的球員之一，他在2021年奪冠時，曾於首輪投出31分的高分，刷新三分球大賽單輪得分紀錄，展現出無人能及的投射穩定性。本季柯瑞雖然因傷缺席明星賽，但他的三分球命中率仍維持在39.1%的高水準，隨著柯瑞提前宣告回歸，加上里拉德也表示未來願意再度參賽，2027年在鳳凰城上演的「世紀神射對決」無疑已成為全世界矚目的焦點。

