青春風暴明星賽輾壓！星辰隊大勝條紋隊奪冠、艾德華茲獲MVP

▲美國星辰隊（Team USA Stars）擊敗美國條紋隊（Team USA Stripes），奪下明星賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週末於今（16日）進入最終高潮，全明星賽決賽由兩支美國本土隊伍——美國星辰隊（Team USA Stars）與美國條紋隊（Team USA Stripes）正面交鋒，星辰隊開賽便展現極強的進攻火力，憑藉馬克西（Tyrese Maxey）與艾德華茲（Anthony Edwards）的高效表現，打出12比1開局，反觀集結眾多傳奇老將的條紋隊全場進攻低迷，最終星辰隊以47比21問鼎本屆全明星賽冠軍，而艾德華茲三戰合計攻下32分，獲選本屆全明星賽最有價值球員（MVP）。

本屆全明星賽改革賽制後，決賽由預賽戰績前兩名的美國隊伍會師，開場後條紋隊明顯手感冰冷且失誤頻傳，在長達數分鐘的進攻荒中，僅靠雷納德（Kawhi Leonard）的罰球拿到1分，星辰隊則先發制人，布克（Devin Booker）率先外線破網，隨後馬克西連拿7分，聯手杜倫（Jalen Duren）打出12比1的窒息性開局。

條紋隊雖靠著詹姆斯（LeBron James）的快攻暴扣嘗試止血，布朗森（Jalen Brunson）與詹姆斯也相繼命中三分球，但星辰隊艾德華茲隨即挺身而出，他先是完成突破上籃，接著連續飆進2記三分球個人獨拿8分，迅速將領先優勢拉大，比賽時間過半，星辰隊已取得26比9的絕對領先。

▲美國星辰隊艾德華茲（Anthony Edwards）。（圖／達志影像／美聯社）

進入決賽後半段，條紋隊的進攻依舊未見起，星辰隊由強森（Jalen Johnson）、布克與巴恩斯（Scottie Barnes）聯手打出7比0的高潮，將領先分差擴大至24分之多。雖然條紋隊米歇爾（Donovan Mitchell）不願輕言放棄，他在短時間內連續投進2記三分球，幫助球隊將落後分差縮小到20分以內，但星辰隊隨即由霍姆格倫（Chet Holmgren）回應一記三分彈，再度澆熄條紋隊的反撲氣燄。比賽最後1分多鐘，勝負已完全失去懸念，星辰隊最終以47比21的大比分差距收下勝利。

▲美國星辰隊擊敗美國條紋隊奪下明星賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

個人數據方面，美國星辰隊展現多點開花的團隊戰力，馬克西攻下全場最高9分並貢獻3次抄截，獲選MVP的愛德華茲貢獻8分、4籃板及2助攻，霍姆格倫同樣進帳8分、2籃板並送出2次阻攻，展現禁區威懾力。美國條紋隊則由米歇爾的6分1籃板表現最為突出，詹姆斯繳出5分4籃板，而預賽表現神勇的雷納德在決賽僅透過罰球得到1分，未能延續火力。

▲美國星辰隊艾德華茲獲選本屆MVP。（圖／達志影像／美聯社）

隨著星辰隊捧起冠軍獎盃，2026年NBA全明星週末也在洛杉磯正式落下帷幕，本次賽制改革成功帶動了各隊的競爭意識，從單循環預賽到決賽的快節奏對決，皆令現場球迷耳目一新，全明星賽圓滿落幕後，NBA例行賽將於19日重新點燃戰火。