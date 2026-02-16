卡斯提亞諾斯轉戰教士座位曝光引熱議！已被重點包圍

▲ Nick Castellanos轉戰教士後正式向球隊報到，更衣室置物櫃位置被安排在Manny Machado與Fernando Tatis Jr.**之間 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日前遭費城費城人隊釋出的外野手卡斯提亞諾 （Nick Castellanos），已與聖地牙哥教士隊完成簽約，並於美國時間14日（台灣時間15日）正式向球隊春訓營報到。他在教士隊更衣室的「座位安排」也意外成為話題焦點。

美國《USA Today》名記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群平台分享透露，指出卡斯提亞諾斯的置物櫃位置，正好被兩位球隊門面球星馬查多（Manny Machado）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr）夾在中間，畫面曝光後立刻引發球迷熱議。

卡斯提亞諾斯今年原本正處於與費城人隊5年合約的最後一年，不過球團事前已告知他無需參加春訓，隨後雙方分道揚鑣。期間也傳出他與總教練湯姆森（Rob Thomson？關係緊張，甚至曾在板凳席上試圖飲用啤酒，遭到隊友舒瓦柏（Kyle Schwarber）等人制止，引發外界關注。

教士隊最終以1年78萬美元（約新台幣2,420萬元）的聯盟最低年薪合約網羅卡斯提亞諾斯，與他原本在費城人隊本季約2000萬美元的薪資形成強烈對比。

他也以剃去鬍鬚的新造型出席加盟記者會，展現重新出發的態度。 談到自己上季因出賽時間問題而公開表達不滿，是否感到後悔，卡斯提亞諾表示，「在那個當下，我就是那樣的感受，我只是說出了內心的想法，而且我說的每一句話都是真心的。」

「並不是說我平常會在外表上表現出那些情緒，其實我一直都是放在心裡，但當有人問我問題時，我只是很直接地回答，至於別人要怎麼解讀，那就是他們自己的看法了。」 至於更衣室座位安排，被夾在馬查多與塔提斯之間的畫面，也讓球迷笑稱「管理層直接啟動監控模式」、「這位置想亂來都很難」、「已經被重點包圍了」。