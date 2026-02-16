運動雲

Team Taiwan年後征經典賽　運動部總補助金達6400萬

▲本屆經典賽中華隊投手群由王建民及林岳平兩位12強賽冠軍教練帶領，期盼再創佳績。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽將於年3月在日本展開預賽，中華隊自1月15日於國家運動訓練中心開訓後，全隊於2月15日完成第1階段集訓，在短暫休息2天年假後，2月18日將前往臺北大巨蛋報到，自2月19日開啟第2階段訓練，並於2月26日及27日在臺北大巨蛋與日本職棒福岡軟銀鷹及北海道日本火腿鬥士進行2場交流賽。國內2場交流賽結束後，中華隊將前往日本宮崎，參與3月2日及3日與日本職棒歐力士猛牛及福岡軟銀鷹的2場官辦熱身賽，接著前往日本東京，於3月5日正式在本屆經典賽賽事亮相。

運動部於本次經典賽以史上最高後勤規格，全力支援的原則，前已核定補助中華職業棒球大聯盟辦理情蒐計畫1,600萬元及包含代表隊與超過40人以上的行政後勤醫療團隊所需的組訓計畫經費4,400多萬元。

考量本屆賽會於日本及美國舉辦，為於大會安排之膳宿外，依據我國代表隊的飲食特殊性，搭配適合運動員營養的膳食及貼近臺灣料理的口味，運動部將增額補助代表隊餐費，由職棒聯盟於賽會期間額外安排提供符合代表隊習慣之客製化餐點，讓選手能放心投入訓練及參賽，組訓計畫補助經費將提高至4,550萬元，另為讓選手無後顧之憂的參與賽事，運動部亦將全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，預估總補助金額將達到6,400萬元。

雖然本屆經典賽未在我國舉辦，但屆時必定會有眾多球迷前往日本及美國，親自到場為台灣選手吶喊加油，相信在我國選手們的奮力表現以及球迷的支持打氣下，代表隊將團結一心、全力爭取最佳表現，為國人帶來感動與驕傲，也讓世界看見臺灣。

▲本屆經典賽由臺灣隊長陳傑憲帶領中華隊，力拼前進美國。（圖／中職提供）

