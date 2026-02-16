明星賽絕殺秀！巴恩斯、福克斯致命三分　世界隊二連敗出局

▲NBA明星賽世界隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩戰合計33分的高效產出，仍吞二連敗遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週末於今日（16日）迎來最高潮的全明星賽，今年全明星賽賽制迎來史上最大變革，將入選的24位球星分為美國條紋隊（Team USA Stripes）、美國星辰隊（Team USA Stars）以及世界隊（Team World）三支隊伍，展開單循環預賽並取戰績前兩名晉級決賽，最終美國條紋隊在地主球星雷納德（Kawhi Leonard）單場12分鐘狂飆31分的驚人表現帶領下，與美國星辰隊攜手晉級決賽，擁有約基奇（Nikola Jokic）與唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的世界隊雖有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩戰合計33分的高效產出，仍吞二連敗遭淘汰。

首場比賽由世界隊對陣美國星辰隊，開場後文班亞馬迅速進入狀態，連得5分幫助球隊領跑，隨後星辰隊靠著艾德華茲（Anthony Edwards）與布克（Devin Booker）聯手外線火力反超，比賽中段，世界隊換上唐斯（Karl-Anthony Towns）立即發揮奇效，他連進2個三分球獨取8分，幫助世界隊一度取得26比17領先。然而星辰隊韌性十足，在艾德華茲三分球追平後，比賽依據規則進入「先得5分者獲勝」的延長賽。

延長賽中星辰隊展現速度優勢，最終靠著巴恩斯（Scottie Barnes）在左翼的三分絕殺，以37比35險勝世界隊奪下首勝。艾德華茲此戰拿下13分，文班亞馬則繳出14分6籃板。

▲星辰隊延長賽靠著巴恩斯（Scottie Barnes）在左翼的三分絕殺，以37比35險勝世界隊奪下首勝。（圖／達志影像／美聯社）

第二場比賽轉為美國隊內戰，由集結資深老將的條紋隊對決年輕新秀組成的星辰隊。這場比賽堪稱速度與經驗的博弈，杜蘭特（Kevin Durant）開場就命中三分球，但星辰隊憑藉愛德華茲的快攻空接暴扣與康寧漢（Cade Cunningham）的底角三分，在末段一度反超比分。關鍵時刻，條紋隊展現沉穩球風，福克斯（De'Aaron Fox）在左翼命中三分絕殺，幫助條紋隊以42比40險勝，取得二連勝並鎖定決賽席位，條紋隊的布朗（Jaylen Brown）得到11分，星辰隊的康寧漢也有11分進帳。

▲NBA明星賽福克斯（De'Aaron Fox）在左翼命中三分絕殺，幫助條紋隊以42比40險勝。（圖／達志影像／美聯社）

預賽最終戰由條紋隊對陣背水一戰的世界隊，世界隊雖因吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與字母哥因傷缺陣，但仍有溫班亞瑪與唐斯強攻禁區保持微幅領先。地主球星雷納德隨後進入無解的進攻模式，他在12分鐘內13投11中，包含6顆三分球，瘋狂轟下31分。儘管世界隊溫班亞瑪展現身材優勢不斷追分並攻下19分，但雷納德在比賽終了前3.5秒飆進關鍵的三分致勝球，帶領條紋隊以48比45力克世界隊，這也宣告世界隊以兩敗戰績止步預賽。

▲NBA明星賽雷納德在比賽終了前3.5秒飆進關鍵的三分致勝球，帶領條紋隊以48比45力克世界隊。（圖／達志影像／美聯社）