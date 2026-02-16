運動雲

佐佐木朗希實戰投球飆最快159公里　大谷翔平、山本由伸都在看

▲ 佐佐木朗希在道奇春訓進行實戰形式投球練習，最快球速達159公里，大谷翔平與山本由伸站在場邊一同關注他的投球狀況 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊15日於美國亞利桑那州幾 基地進行春訓，入選世界棒球經典賽（WBC）日本代表「侍Japan」的大谷翔平、山本由伸，當天完成傳接球與守備練習後，也一同站在場邊，觀察同為日本代表的年輕右投佐佐木朗希進行實戰形式投球。

適逢週末，訓練基地湧入大量球迷，不過場上最吸睛的焦點仍是佐佐木朗希。他在道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、大谷翔平與山本由伸等人關注下，進行實戰打擊練習，面對包括韓國隊國手金慧成在內的兩名打者，共對決3個打席。 佐佐木朗希此役最快球速達到98.7英里（約159公里），僅被金慧成擊出一支左外野方向的安打，也成功送出1次三振，整體內容穩定。

談到目前狀況，佐佐木朗希對於調整進度，展現十足信心，「身體狀況很好，投球動作也比去年更進一步，不管是在牛棚或今天的實戰，表現都相當穩定。」

回顧上季，佐佐木朗希在大聯盟首個賽季於5月拿下生涯首勝，不過隨後因右肩不適一度進入傷兵名單。直到9月下旬才以後援身分重返大聯盟，並在季後賽中扛起牛棚要角角色，成為道奇奪下世界大賽二連霸的重要戰力之一。

新賽季，佐佐木朗希預計回到先發角色，爭取輪值位置。他透露，去年季後賽的經驗帶來正面影響，「季後賽能夠以好的方式結束，讓我更容易想像接下來要做的事。只要發揮自己的表現，結果會如何也變得清楚，心情上也能更沉穩地投球。」

