30年網球生涯關機　詹詠然褪戰袍找遲到自由

記者蔡厚瑄／專訪

台灣網壇史上最具代表性的指標人物、前世界女雙球后詹詠然，在正式宣布告別長年征戰的職業賽場一週後，首度分享了她的退休心路歷程。回顧這段橫跨20餘載、長達30年的網球歲月，詹詠然不僅寫下蟬聯世界雙打球后33週的紀錄，更以4座大滿貫金盃與33座 WTA 巡迴賽冠軍。對她而言，這一週的感受既踏實又帶著一絲空虛，是一場學會與自己相處後的圓滿轉身。

▲詹詠然專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲詹詠然。（圖／記者李毓康攝）

過去30年，詹詠然的生活圍繞著高壓訓練與賽程展開，每一分鐘都必須精確管理。回首退休後的第一週，她笑言最大的改變在於「時間的自由」。過去早晨醒來的第一件事是確認賽程、盥洗、換上裝備；而這一週，她發現自己可以穿著睡衣在家中走動，慢慢沖一杯咖啡、做一頓早餐，不再需要為了下一場比賽而焦慮。

「我很喜歡『關機重開』這個形容詞，因為這正是我現在真實的感受。」詹詠然感性地表示，以前因為受傷或疲勞而短暫停下時，那只是為了下一個目標而暫停，心裡始終緊繃；但這一次，她是真正讓 30 年的選手身份徹底關機，然後以一個全新的姿態，重新啟動人生的下半場。「我看到球拍靜靜待在家裡的角落，覺得它就像個老朋友在陪伴我，但我不再需要急著帶著它衝出門去戰鬥。」

▲詹詠然 。（圖／取自詹詠然IG）

▲詹詠然 。（圖／取自詹詠然IG）

回憶澳網現場舉行的退休儀式，詹詠然將其比喻為一場「遲來的畢業典禮」。由於自幼投入網球，她鮮少參加學校的畢業儀式，當澳網執行長Craig Tiley和WTA賽事總監Donna Kelso與 Pam Whytcross 紅著眼眶敘述她自10幾歲起從青少年冠軍、單打世界第50名，一路登頂世界球后的紀錄時，她深受感動。「感覺像是前輩與老師在為我送行，那份不捨非常真實。」

▲▼詹詠然專訪。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

▲詹詠然與澳網執行長Craig Tiley。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

最讓她驚喜的，是來自各國對手的祝福。許多職業選手不約而同地提到：「謝謝妳的存在，讓我變得更好、更強。」詹詠然認為，這種良性競爭正是職業運動最大的意義。

她回憶道，2007年澳網執行長給了她一張雙打外卡，讓17歲的她一路殺入決賽，當時她覺得自己離冠軍好近，卻沒想到這段「距離」竟讓她走了11年才抵達終點。

「當你覺得目標很近，衝刺的願望會更明確，但這過程中我確實犧牲了許多同齡人的生活經驗。」詹詠然坦言，因為長期在國外比賽，她幾乎沒有同學，也很難跟同齡人聊流行的話題。更艱難的是，在職業圈中，身邊聽得懂你困境的人，往往明天就是妳的對手，「孤獨是職業選手必經的功課，我們沒有辦法展現自己軟弱的一面。」

▲詹詠然澳網退休儀式。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

▲詹詠然澳網退休儀式。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

回望2017年與傳奇名將辛吉絲（Martina Hingis）攜手席捲全球、強勢奪下美網后冠並正式登頂世界第一，那段蟬聯球后長達33週的時光，不僅是她生涯的巔峰，更是因為彼此的對抗與激勵，才成就了這份讓同儕敬重的職業精神。

「對，我覺得這一路上真的犧牲了很多，但是我覺得也是因為很渴望能夠達到自己的夢想，所以不會覺得這是犧牲。」

在職業賽場之外，詹詠然更是國家隊最穩定的戰力。自2006年杜哈亞運起，她連續參加五屆亞運，成為中華隊不折不扣的五朝元老。在她輝煌的履歷中，包含4面世大運金牌，還參加4屆奧運，並創下最佳女雙八強成績，而在亞運賽場上累積的5金、3銀、2銅紀錄，更讓她成為台灣網球史上亞運金牌數最多的選手。

▲詹詠然。（圖／記者李毓康攝）

▲詹詠然。（圖／記者李毓康攝）

然而，在這些閃耀的獎牌與驚人的紀錄背後，支撐詹詠然戰勝高壓賽場的，不僅是球技的磨練，更是她與脆弱身體之間的一場長期抗戰。那份在國家隊中被視為「定海神針」的強悍意志，其實包裹著外界難以想像的生理代價。

這次難得有機會深入談及與身體疾病「POTS」（姿勢性心搏過速症候群）奮鬥的過程，詹詠然回憶24歲首度病發時，身體面臨極度的疲勞與眩暈，其不適感甚至是一般人辛苦生理期的數倍。「如果是女生的話，想像一下生理期很不舒服時還要動腦、還要上場用體力拼搏，那種無力感是兩到三倍。」

在面臨可能無法繼續職業生涯的危機時，她接受醫生的建議，在25歲的黃金時期毅然放棄單打，轉向雙打領域深耕。
回憶那段艱難的時光，詹詠然坦言那時候自己幾乎天天都在哭，「不能打單打真的很難過，但最後成為職業雙打選手，成功堅持下來，真的很開心，因為有了自己的堅持，也成功走在對的道路上。」

「最後我想要跟當時努力學習與自己身體共存的自己說聲謝謝。」詹詠然表示，正因為當時沒有執著於單打，而是將全部心力投入雙打，才有了後來的世界球后與大滿貫成就。這段與疾病共存十餘年的經歷，讓她學會了堅持與適時轉身的智慧。

對於詹詠然來說，這段長達30年的旅程雖然有遺憾，但因為真實、因為曾全力以赴，所以圓滿。現在留存在她心中的，是那份轉身後，手握第一杯咖啡時的踏實與平靜。

