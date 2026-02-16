運動雲

掌旗官林欣蓉雪車首秀！前兩趟暫居24名　17日凌晨拚決賽門票

▲中華代表團掌旗官、曾於2022年北京冬奧參加雪橇項目的林欣蓉。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團掌旗官林欣蓉雪車首秀登場。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年米蘭－柯爾蒂納冬季奧運雪車女子單人賽15日深夜登場，中華代表團掌旗官、曾於2022年北京冬奧參加雪橇項目的林欣蓉，在轉戰雪車後首度站上冬奧舞台。經過前2趟滑行，林欣蓉以累計2分01秒91暫時在25名選手中排名第24。儘管首日表現不如預期，林欣蓉仍展現韌性，目標在臺灣時間17日凌晨的第3趟滑行中衝進前20名，力拚晉級第4趟決賽。

林欣蓉今日在第1趟滑行繳出1分00秒61，位居第19名，但在第2趟做出1分01秒30，單趟成績落至墊底，導致總排名下滑至第24位。

林欣蓉賽後坦言心情有些落後，她分析指出今日冰面狀況與訓練時差異頗大，儘管出發時間比訓練時更快，但冰面質地偏硬，導致她在第1至第4個彎道處理不理想。她透露在賽後與其他國選手交流時，發現不少人都在出彎處遭遇打滑狀況，教練也適時給予鼓勵，提醒她練習時曾跑出第10、第15名的水準，要她相信自己並在接下來的賽程全力發揮。

▲中華代表團掌旗官、曾於2022年北京冬奧參加雪橇項目的林欣蓉。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團掌旗官林欣蓉雪車首秀登場。（圖／中華奧會提供）

作為中華隊隊史首位女子單人雪車代表，林欣蓉的參賽別具意義，這不僅是自2002年鹽湖城冬奧後中華隊再次有成人雪車選手參賽，更是她個人職業生涯的重要轉折，林欣蓉過去是專業雪橇選手，在2022年冬奧後決定轉項雪車，在短短1年多的訓練中便成功取得米蘭－柯爾蒂納冬奧門票，這條全新的賽道雖然充滿挑戰，但她勇於轉項的精神也為台灣冬季運動開拓了新方向。

女子單人雪車賽制以累計前3趟時間總和排名，取前20名進入第4趟決賽輪，目前賽事由德國好手Laura Nolte以領先姿態位居第1，林欣蓉暫時落後2.79秒。接下來的關鍵第3、4趟滑行將於臺灣時間17日凌晨2時及4時06分陸續登場。

關鍵字： 林欣蓉冬奧雪車賽米蘭冬奧中華隊

