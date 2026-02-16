陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

運動雲

▲競速滑冰選手陳映竹在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事中，以37.914秒並列第11名。（圖／中華奧會提供）

▲競速滑冰選手陳映竹在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事中，以37.914秒並列第11名。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣女子競速滑冰選手陳映竹，16日凌晨在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事中，以37.914秒與Andzelika Womack並列第11名，刷新我國在冬奧該項目的新紀錄，原紀錄為2018年平昌冬奧黃郁婷的第22名。但因為出現失誤，讓她對於結果不是很滿意，只能帶著一點小遺憾，繼續向前進。

「結果不是自己最滿意的，但還是謝謝自己這三年來經歷的酸甜苦辣。」握有6面滑輪溜冰世錦賽獎牌的陳映竹，為了站上奧運舞台，2023年選擇轉戰競速滑冰。一個人長時間在國外訓練，努力縮小與其他好手差距，過程遇到許多問題也都一一克服。

▲競速滑冰選手陳映竹在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事中，以37.914秒並列第11名。（圖／中華奧會提供）

▲競速滑冰選手陳映竹在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子競速滑冰500公尺賽事中，以37.914秒並列第11名。（圖／中華奧會提供）

終於登上夢想中的殿堂，陳映竹認為賽前的緊張感是過去在滑輪賽事許久沒有體驗到的，但滑行過程她很享受。美中不足的是起步滑了一下，儘管後來漸入佳境，最後一個彎道更自認是有史以來滑行最好的一次，仍難以彌補前段的小失誤，她說：「500公尺這個項目就是分秒必爭的比賽，所以其實一點點小失誤，就失去了一些秒數。」

「當然會想落淚，畢竟舞台就這麼一次，但比賽就是這樣。」陳映竹表示，還是必須給自己完賽的肯定，甚至也破了國內最佳成績，很開心自己還是走到了這裡。

走過奧運這一趟、體驗壯觀盛大的舞台，她也鼓勵國內選手爭取踏上奧運的機會，「你會被那個熱情跟氛圍所包覆，很棒。」特別是還有親朋好友在場邊，陳映竹的媽媽第一次出國就是帶著哥哥一起來看她奧運比賽，學妹還做了應援衣服為她加油，這些支持都給了她力量。

冬奧過後，陳映竹還在評估是否要參加三月的世界錦標賽。她透露之後會給自己一段休息調整的時間，再決定未來的走向，「之後或許回到滑輪，也可能繼續滑冰，未來還說不定。」

▲陳映竹教練宋青陽（左1）防護員（左3）、陳映竹的哥哥（右3）、母親（右4）。（圖／中華奧會提供）

▲陳映竹教練宋青陽（左1）防護員（左3）、陳映竹的哥哥（右3）、母親（右4）。（圖／中華奧會提供）

