大谷翔平WBC不投球非保險因素　道奇GM：完全不是討論範圍

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在投捕組春訓進入第3天持續調整狀態，儘管目前已展開投手訓練，但他已確定在3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）將專注以打者身分出賽。

對於相關安排，大谷與球團也親自說明背後考量，並否認外界揣測的保險問題。 「算是邊聊邊討論的結果吧，包含球隊的想法，還有我自己的感覺，彼此去做調整。」

大谷表示，自己去年也只是在賽季後段才開始投球，若是在完整以先發投手身分投完一整季後再遇到WBC，整體看法或許會不同，但以目前的時間點來看，坦言「老實說是有點困難」，對於這樣的結論也能理解與接受。

道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）當天也接受媒體訪問，進一步說明球團立場。他指出，最主要的考量在於大谷的身體狀態與長賽季的準備情況。

「最大的理由是確認他是否處在一個，能為漫長球季做好準備的狀態，同時也要討論他在WBC中能扮演的重要角色，與我們在球季中對他的定位與工作量之間，該如何取得平衡。」高梅茲強調，球團最重視的，是大谷能以良好狀態，為道奇完整投完一整個賽季。

高梅茲直言，若在WBC期間同時進行投手調整，整體備戰將會變得更加困難，因此才做出讓大谷專注打擊的安排。

此外，外界一度傳出，大谷因過去曾兩度接受右肘手術，可能牽涉保險方面的考量。對此，大谷本人已明確否認，表示相關的保險體檢程序早已通過，「那部分應該不是問題」。高梅茲也態度堅定回應：「那完全不是討論範圍。」