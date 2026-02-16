宋家豪寫下台灣紀錄142次中繼成功　郭源治、田中將大成關鍵貴人

▲宋家豪。（圖／記者屠惠剛攝）

效力日本職棒樂天金鷲的台灣投手宋家豪，旅日生涯邁入第11個賽季，累積142次中繼成功，寫下台灣球員最多紀錄。在近日接受日本媒體專訪時，他也親自談到，這項成績並非偶然，而是來自多年累積，以及兩位傳奇前輩對他投手生涯的深刻影響。

身高185公分、體重92公斤的宋家豪，長年擔任牛棚要角，關鍵時刻頻頻登板。他以時速150公里以上的速球為主軸，搭配變速球與伸卡球，逐步在日職站穩腳步。10年職業生涯下來，142次中繼成功，不僅是數據上的里程碑，也象徵他在球隊中的定位與信任。 談到成長過程，宋家豪首先提到對他影響深遠的台灣傳奇投手郭源治。

2018年，郭源治受邀擔任樂天春訓研修教練，宋家豪正是在那段期間，學到身為中繼投手最重要的心理素質。 「郭源治前輩幫我強化了身為佈局投手的心態，教我每天要耐心地投球。」

宋家豪表示，能否在長賽季中穩定輸出，關鍵不只是球速或球種，而是能否承受壓力、接受角色，這也直接反映在後續的成績上。 2018年賽季，宋家豪以中繼身分出賽40場，繳出5勝、11次中繼成功、防禦率1.73的表現，逐漸成為樂天牛棚的重要支柱。

而在這個位置逐漸站穩後，宋家豪在2021年遇見另一個關鍵學習對象。當年田中將大重返樂天，雖然身為先發投手，與中繼角色不同，但宋家豪仍從對方身上觀察到許多值得學習的地方。 宋家豪指出，田中將大最讓他印象深刻的，是極高的「修正能力」。無論是狀況不佳的比賽，或是察覺細節出現落差，田中總能迅速找出原因，並以明確的方法調整回來。

受到這樣的態度影響，宋家豪也開始更加重視細節，包括放球點、出手角度等微調，不斷在賽季中修正自己。2021年，他投出生涯新高的63場出賽，拿下27次中繼成功，防禦率2.23，繳出個人生涯代表作。

從郭源治學到耐心與心態，從田中將大學到修正與應變。宋家豪在專訪中坦言，正是這些經驗的累積，讓他能在分差接近、氣氛緊繃的投手丘上保持冷靜，也讓他在長賽季中，成為教練團最信賴的後援投手之一。

