運動雲

>

宋家豪寫下台灣紀錄142次中繼成功　郭源治、田中將大成關鍵貴人

▲宋家豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋家豪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職棒樂天金鷲的台灣投手宋家豪，旅日生涯邁入第11個賽季，累積142次中繼成功，寫下台灣球員最多紀錄。在近日接受日本媒體專訪時，他也親自談到，這項成績並非偶然，而是來自多年累積，以及兩位傳奇前輩對他投手生涯的深刻影響。

身高185公分、體重92公斤的宋家豪，長年擔任牛棚要角，關鍵時刻頻頻登板。他以時速150公里以上的速球為主軸，搭配變速球與伸卡球，逐步在日職站穩腳步。10年職業生涯下來，142次中繼成功，不僅是數據上的里程碑，也象徵他在球隊中的定位與信任。 談到成長過程，宋家豪首先提到對他影響深遠的台灣傳奇投手郭源治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2018年，郭源治受邀擔任樂天春訓研修教練，宋家豪正是在那段期間，學到身為中繼投手最重要的心理素質。 「郭源治前輩幫我強化了身為佈局投手的心態，教我每天要耐心地投球。」

宋家豪表示，能否在長賽季中穩定輸出，關鍵不只是球速或球種，而是能否承受壓力、接受角色，這也直接反映在後續的成績上。 2018年賽季，宋家豪以中繼身分出賽40場，繳出5勝、11次中繼成功、防禦率1.73的表現，逐漸成為樂天牛棚的重要支柱。

而在這個位置逐漸站穩後，宋家豪在2021年遇見另一個關鍵學習對象。當年田中將大重返樂天，雖然身為先發投手，與中繼角色不同，但宋家豪仍從對方身上觀察到許多值得學習的地方。 宋家豪指出，田中將大最讓他印象深刻的，是極高的「修正能力」。無論是狀況不佳的比賽，或是察覺細節出現落差，田中總能迅速找出原因，並以明確的方法調整回來。

受到這樣的態度影響，宋家豪也開始更加重視細節，包括放球點、出手角度等微調，不斷在賽季中修正自己。2021年，他投出生涯新高的63場出賽，拿下27次中繼成功，防禦率2.23，繳出個人生涯代表作。

從郭源治學到耐心與心態，從田中將大學到修正與應變。宋家豪在專訪中坦言，正是這些經驗的累積，讓他能在分差接近、氣氛緊繃的投手丘上保持冷靜，也讓他在長賽季中，成為教練團最信賴的後援投手之一。

▲宋家豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋家豪。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字： 宋家豪中繼成功郭源治田中將大樂天金鷲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

陳映竹冬奧37.914秒完賽　跨界滑冰3年圓夢、排第11名寫台灣新紀錄

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

熱門新聞

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／從亞軍到一輪遊　韓國隊的經典賽跌宕路

WBC回顧／加勒比海旋風來襲！多明尼加全勝封王、波多黎各演黑馬

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

2洋基164公里火球男震撼春訓

3WBC回顧／韓國隊從亞軍到一輪遊

4WBC回顧／加勒比海旋風來襲！

5官網視台灣黑馬　夢幻隊有陳傑憲

最新新聞

1重點看管？卡斯提亞諾斯新座位熱議

2當WBC中華隊後盾　運動部補助6400萬

3大谷、山本都在看　佐佐木朗希飆159

4冬奧1萬枚保險套用光　官員笑曝原因

5達比修有合約暫緩！教士GM：回來再談

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD

【謝謝轟炸魷魚超人】雞排攤起火！隔壁攤老闆衝第一爬上屋頂幫滅火

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366