WBC回顧／晉級夜變心碎夜！　狄亞茲慶祝後右膝髕腱撕裂引熱議

▲Edwin Díaz。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）帶來無數高張力對決，不過其中一幕，卻讓球迷從歡呼瞬間轉為沉默；波多黎各終結者狄亞茲（Edwin Díaz）在慶祝球隊晉級時意外受傷，最終確認為右膝髕腱撕裂，整季報銷，成為該屆賽事最沉重的畫面之一。

事發於波多黎各擊敗多明尼加之後。當晚狄亞茲完成關門任務，幫助球隊晉級8強，全隊衝上場中圍成一團歡慶；就在跳躍慶祝的過程中，狄亞茲突然倒地，表情痛苦，隊友立刻示意防護員進場。原本熱烈的氣氛瞬間凝結，轉播鏡頭捕捉到波多黎各球員神情錯愕的畫面。

賽後檢查結果出爐，確認為右膝髕腱撕裂，必須動手術治療；狄亞茲當時才與紐約大都會簽下長約，是球隊牛棚核心戰力，傷勢消息公布後，也在大聯盟圈掀起討論。

由於傷勢並非發生在投球過程，而是在慶祝時出現意外，不少人直呼太可惜，同時也再度引發關於球員參加國際賽風險的話題；部分球迷擔心職業球團戰力受影響，但也有聲音指出，代表國家出賽本就是球員的重要時刻。

狄亞茲之後透過社群媒體表示，雖然結果令人失望，但他不後悔為國家站上投手丘，「那一刻值得」；這句話也讓不少球迷留下深刻印象。