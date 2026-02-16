WBC回顧／電子技師3球K掉大谷！　捷克「斜槓軍團」寫最狂勵志劇本

▲Ondřej Satoria。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）除了各國球星對決成為焦點，來自歐洲的捷克隊也寫下該屆最具話題的勵志劇本；這支被外媒稱為「斜槓軍團」的隊伍，陣中多名球員白天有正職，仍在世界級舞台打出存在感。

其中最轟動的一幕，就是B組預賽3局下半時，捷克投手薩多利亞（Ondřej Satoria）用3顆球三振日本王牌大谷翔平，讓「電子技師K掉當代巨星」瞬間在全球社群瘋傳。

捷克並非傳統棒球強權，但他們在該屆經典賽一戰成名，對上日本隊的比賽，身為「電工／電子技師」的薩多利亞在投手丘面對大谷翔平，直接3球三振解決，也獲得國際媒體大篇幅報導。

而捷克隊不只「K掉大谷」爆紅，還在對中國隊的比賽拿下隊史經典賽首勝，其中第9局關鍵時刻，牙醫穆齊克（Martin Mužík）轟出致勝3分砲，成為重要一擊。

除了場上表現，捷克隊「邊上班、邊打國際賽」的背景也讓人印象深刻；報導指出，捷克隊陣中有人是老師、有人是牙醫、也有人是消防員，甚至教練本身也有醫師背景，這群人靠著對棒球的熱愛闖進經典賽舞台，讓不少球迷直呼「這才是棒球最純粹的樣子」。