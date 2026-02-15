AI走入幼兒體操！「小松鼠」引數據感測系統「量化」孩子成長軌跡

▲小松鼠幼兒體操宣布引進AI體適能感測系統，透過大數據分析建立可量化的動作發展模式。（圖／小松鼠幼兒體操提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

在少子化趨勢與精緻化教育意識抬頭的背景下，兒童運動教育正迎來「數據驅動」的質變。長期深耕幼兒體操教育的「小松鼠幼兒體操」，正式宣布引進 AI 體適能感測系統，透過大數據分析建立可量化的動作發展模式，讓幼兒的成長過程不再僅憑「感覺」，而是擁有清晰、客觀的科學軌跡。

「過去在教學現場，家長與教練對孩子能力的理解常存在主觀落差。」小松鼠幼兒體操創辦人詹蕎僖分享。當缺乏客觀標準時，親師溝通容易因認知不同而產生隔閡。透過 AI 系統的導入，孩子的能力發展被轉化為如同生長曲線般的量化指標，家長能直觀地看見孩子在同年齡族群中的發展位階。這不僅消除了主觀認知的誤差，更輔助教練精準決策：為發展中的孩子提供針對性強化，並為表現卓越者設計更具挑戰性的訓練路徑。

這套系統最吸引人之處，在於將枯燥的測量過程轉化為愉快的互動體驗，孩子只需佩戴輕巧的感應球，便能即時捕捉動作數據，首先沉浸式互動可以透過螢幕上的卡通形象導引動作與節奏，孩子在玩樂中自然地展現手腳協調、平衡感與核心力量，此外也能營造出健康的競爭氛圍，系統將支援團體評測，即時呈現的畫面宛如賽車遊戲，激發孩子的參與動機，讓運動成為一場充滿成就感的闖關挑戰。

除了生理數質的提升，詹蕎僖強調運動對心理發展的實質影響。當孩子直觀看見自己的進步數據時，產生的強大成就感能有效促進多巴胺分泌，進而提升學習效率與專注力。此外，在團體評測的過程中，孩子們透過互相觀察與鼓勵，學會了「我做到了，你也可以」的自信互動，對於社交發展有極大助益。

科學報表的真正價值，在於提供家長一份「心理安定感」。教練能協助家長透過數據報表，釐清孩子在不同場域（如家裡與教室）的行為差異。對於自我要求較高或容易焦慮的家長，客觀數據能讓他們從給予壓力轉向給予鼓勵。詹蕎僖表示：「當報告顯示孩子已穩定達標，家長就能更放心地給予正向肯定，達成良性的教養循環。」