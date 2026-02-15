高錦瑋狂轟29分本季新高！雲豹3分險勝特攻

▲台啤永豐雲豹高錦瑋轟下29分締造本季新高。（圖／台啤雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽年前封關戰晚場賽事15日由台啤永豐雲豹主場迎戰新北中信特攻，雙方從開賽就展開激戰，雲豹本土一哥高錦瑋火力全開轟下本季新高的最高29分，關鍵時刻先砍進三分球，隨後又抄截自上幫助球隊把比分拉開，而特攻此役迎回昔日飆分洋將金恩，返台首秀他就豪取17分，不過最後關頭他在外線出手企圖幫助球隊追平未果，最終雲豹以96比93在主場險勝。

過年前最後的封關戰，雲豹、特攻開賽命中率都不高，特攻外線8投1中，雲豹外線4投盡墨，靠著洋將米勒兩罰中依還有林信寬上籃得手在首節打完取得1分些微領先，而次節特攻在前半段展開反攻，簡廷兆拋投放進2分後，一度幫助球隊取得4分領先，但雲豹主將高錦瑋找回進攻節奏，單節5投3中拿下7分，加上洋將迪亞洛也貢獻6分討回領先，不過特攻內馬、金恩連拿5分，上半場打完雙方戰成41比41平手。

易籃後，特攻謝亞軒連續飆分助隊取得7分領先，但雲豹節末連拿6分緊咬。第四節戰況白熱化，特攻金恩展現返台首秀的飆分能力連續命中三分球，但高錦瑋在倒數5分52秒時先砍進超前三分彈，隨後又完成抄截快攻上籃連拿5分，幫助雲豹奠定領先優勢，最後和林信寬穩穩掌握罰球機會，將領先擴大到3分，特攻最後一擊交給金恩，不過他在外線出手最終沒能命中，雲豹就以3分之差驚險奪勝。

雲豹此役有6人得分雙位數，高錦瑋全場17投11中、三分球7投3中，替補出戰的迪亞洛轟下次高的17分，麥卡洛14分，林信寬12分，曹薰襄、米勒皆拿11分；特攻部分，馬可轟下20分，謝亞軒、金恩都有17分進帳，林韋翰、曾文鼎也都繳出11分。

此戰雲豹得分王克羅馬輪休，因此攻擊重任就落在小高頭上，他表示，開賽前就知道克羅馬不會上場，所以教練有指示說可以多打一些戰術，讓自己可以在場上多建立一些優勢，而且新教練來了以後，有告訴自己一些包含重量訓練等的訓練方式協助調整，所以今年的狀況都能維持住。

不過小高除了自己以外，還是特別提到莊博元此場表現說：「雖然博元這場比賽沒有得分，但他全場正負值最高，對球隊幫助很大，而且他很積極的再做調整，希望過完年他可以找回手感。」

前一場比賽在攻擊上沒有建樹的林信寬，在比賽開打前提早超過4小時就到球場投籃，特訓果然奏效，全場攻下12分，尤其在比賽終場前9秒獲得罰球機會後、2罰全進，確保球隊領先優勢，成為獲勝關鍵之一，且他在第4節7分29秒時演出抄截，達成個人生涯例行賽100次抄截里程碑。

「提早到球場是因為我知道自己的手感要調整，我也希望藉由訓練帶給我信心，很高興自己提早到場後，有把手感給調整回來，雖然我不想說是因為前一場表現不好才提早來球場，但的確是如此。」信寬笑說。