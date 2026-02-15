運動雲

下半場上演決定反攻洪志善曝關鍵　揭曉國王過年訓練計畫

▲新北國王代理主帥洪志善。（圖／新北國王提供）

▲新北國王年前收下5連勝。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽農曆年前倒數第二戰於15日新北國王主場上演，國王在下半場找回強大凝聚力，於第三節發動32比10的毀滅性猛攻，終場以100比85逆轉擊敗新竹御嵿攻城獅，帶著5連勝進入年假，代理總教練洪志善指出，中場的戰術修正與團隊分享球的意願，是今日能成功捍衛主場的關鍵因素，也透露了球隊的過年計畫。

新北國王今日在上半場一度陷入苦戰，但在進入下半場後打出全然不同的進攻節奏，代理總教練洪志善賽後精準點出贏球關鍵：「關鍵在於第三節！我們進去中場後把Game Plan重新調整，修正上半場做得不好的地方。最明顯的差異在於分享球，我們上半場助攻數只有8次，下半場則提升到18次，巨大的流動性差異直接帶動了得分高潮。」靠著流暢的傳導，國王在第三節完全接管比賽，單節32比10的攻勢不僅逆轉局勢，更一舉奠定勝基，讓第四節早早進入穩定節奏。

傷癒歸隊不久的洋將沃許本（JasonWashburn）今日展現王牌身手，豪取全場最高26分13籃板，另有1助攻2抄截還有2火鍋。賽後他感性表示，缺陣期間看到隊友出色地守住局面，讓他能安心復原，「感覺很好能回到賽場，特別是在我們的國內聯賽，我和胖哥（洪志善）有很好的關係，這是一種相互的理解與尊重，勝利要歸功於團隊。」

洪志善也特別讚許團隊氛圍的提升，尤其是年輕球員的成長，「我覺得團隊越來越好！尤其年輕球員強納森（Jonathan）、熊祥泰、林彥廷幾個跳出來。大家在季末這5場球做得比較好的就是執行力，特別是防守端，年輕球員願意承擔責任，配合老將帶領，讓整體化學反應非常正面。」

▲新北國王代理主帥洪志善。（圖／新北國王提供）

▲新北國王代理主帥洪志善。（圖／新北國王提供）

針對即將到來的年假，國王隊計畫讓球員休息調整約1週，隨後便會恢復訓練以應對收假後的單週三賽挑戰。洪志善強調：「過年期間體能教練會把課表傳給每個球員，我相信職業球員會有應有的操守，維持體能狀況不是問題。」

而沃許本則準備在台灣度過一個溫馨的春節，他透露過去農曆年放假通常會獨自回美國，但今年難得全家人都在身邊，「我想是時候去探索這個對我非常好的國家了，我們計畫在台灣環島旅行，看看這裡的美景，全家都對此感到很興奮！」最後更帶著兩個可愛的孩子用中文一同祝福大家新年快樂。

