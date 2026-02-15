運動雲

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

▲新北國王簡祐哲比賽中遭新竹攻城獅高國豪肘擊到鼻樑，賽後洪志善曝他鼻樑可能斷了。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

▲新北國王簡祐哲遭新竹攻城獅高國豪肘擊到鼻樑，洪志善曝他鼻樑斷了。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽農曆年前封關戰，新北國王在第三節一度落後的情況下，打出32比10的絕地大反攻，最終以15分差擊敗新竹御嵿攻城獅。然而，國王雖然贏球收下5連勝，但後衛簡祐哲在賽中遭對手肘擊可能導致鼻樑斷裂，代理總教練洪志善賽後出席記者會時直言他傷勢恐怕並不樂觀。

整起事件發生在第三節開打不久，攻城獅球星高國豪持球從右側底線切入，晃過防守者林書緯後直闖籃下，與補防的簡祐哲發生肢體接觸，高國豪在左手上籃製造犯規的同時，右手手肘直接擊中簡祐哲面部。簡祐哲當下痛苦倒地，抬頭時臉部血流如注，隨即在防護員陪同下立刻退場接受治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這起流血意外成為比賽的分水嶺，國王在簡祐哲退場後展現強大意志力，全隊找回攻防凝聚力，隨即發動一波32比10的毀滅性攻勢，瞬間將比分拉開並逆轉局勢，最終國王在主場以雙位數分差拿下5連勝。

代理總教練洪志善賽後談到簡祐哲的傷勢時面色凝重，他指出簡祐哲的情況比較不樂觀，初步評估鼻樑應該是斷了，加上適逢過年期間醫院多處於休息狀態，必須等待防護員回報最新的進一步檢查結果。

關鍵字： TPBL新北國王簡祐哲鼻樑攻城獅

