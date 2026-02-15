NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

▲前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）在社群媒體曬出穿著CBA聯賽北京首鋼球衣的圖片。（圖／翻攝自麥基IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國大陸CBA聯賽15日迎來重磅補強消息，手握三枚NBA冠軍戒、並在東京奧運與美國男籃夢幻隊摘下金牌的38歲中鋒麥基（JaVale McGee）稍早透過社群媒體發出身穿北京首鋼球衣圖片，預告在澳洲NBL賽事後登陸中國聯賽。

中媒指出，根據多方消息與薪資專家分析，麥基與北京首鋼簽下的是一份為期1年、具備高度彈性的「基礎保障+表現獎金」合約，考量到CBA外援500萬美元的薪資上限，麥基的稅後薪資預計落在75萬至100萬美元之間（約2400萬至3200萬新台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北京首鋼第一階段賽事取得14勝9負、排名第7，表現未如預期的主因是嚴重的傷病潮，其中明星中鋒周琦因視網膜傷勢在10個月內三度復發，目前處於無限期休戰狀態，導致首鋼禁區防守徹底崩盤，而麥基的到來不但能直接填補此空缺，未來等週期周琦回歸後，213公分的麥基和他將組成CBA史上最強大的「雙塔禁區」。

今年38歲的麥基是在2008年以首輪18順位進入 NBA，先後效力過巫師、金塊、勇士、湖人等9支球隊，累計出賽909場，其中343場擔任先發，場均攻下7.6分5籃板1.4阻攻。而他2017年和2018年隨勇士締造2連霸，2020年則是幫助湖人捧回隊史第17冠，2021年東京奧運會上，麥基也隨美國隊獲得金牌。

▲前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）傳將加盟中國大陸CBA聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

告別湖人之後的麥基，陸續待過騎士、金塊、太陽、獨行俠、國王等隊，2023-24年球季結束後，麥基就離開NBA賽場，轉往波多黎各聯賽，之後又轉戰澳洲打NBL聯賽。雖然對於他的「高齡」多少會有點疑慮，不過他本季在NBL表現亮眼，出賽29場，場均能貢獻場均貢獻21.3分、10.1籃板與2.1阻攻，還開發出三分球投射能力。

更重要的是麥基的加盟，不僅提升了首鋼的奪冠賠率，更為CBA聯賽帶來極高的話題討論度，現在已經有不少球迷們開始期待他與上海隊另一位前NBA名將「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）的頂級內線對決。