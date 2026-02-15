運動雲

>

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

▲前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）在社群媒體曬出穿著CBA聯賽北京首鋼球衣的圖片。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）在社群媒體曬出穿著CBA聯賽北京首鋼球衣的圖片。（圖／翻攝自麥基IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國大陸CBA聯賽15日迎來重磅補強消息，手握三枚NBA冠軍戒、並在東京奧運與美國男籃夢幻隊摘下金牌的38歲中鋒麥基（JaVale McGee）稍早透過社群媒體發出身穿北京首鋼球衣圖片，預告在澳洲NBL賽事後登陸中國聯賽。

中媒指出，根據多方消息與薪資專家分析，麥基與北京首鋼簽下的是一份為期1年、具備高度彈性的「基礎保障+表現獎金」合約，考量到CBA外援500萬美元的薪資上限，麥基的稅後薪資預計落在75萬至100萬美元之間（約2400萬至3200萬新台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北京首鋼第一階段賽事取得14勝9負、排名第7，表現未如預期的主因是嚴重的傷病潮，其中明星中鋒周琦因視網膜傷勢在10個月內三度復發，目前處於無限期休戰狀態，導致首鋼禁區防守徹底崩盤，而麥基的到來不但能直接填補此空缺，未來等週期周琦回歸後，213公分的麥基和他將組成CBA史上最強大的「雙塔禁區」。

今年38歲的麥基是在2008年以首輪18順位進入 NBA，先後效力過巫師、金塊、勇士、湖人等9支球隊，累計出賽909場，其中343場擔任先發，場均攻下7.6分5籃板1.4阻攻。而他2017年和2018年隨勇士締造2連霸，2020年則是幫助湖人捧回隊史第17冠，2021年東京奧運會上，麥基也隨美國隊獲得金牌。

▲▼前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）傳將加盟中國大陸CBA聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲前NBA中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）傳將加盟中國大陸CBA聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

告別湖人之後的麥基，陸續待過騎士、金塊、太陽、獨行俠、國王等隊，2023-24年球季結束後，麥基就離開NBA賽場，轉往波多黎各聯賽，之後又轉戰澳洲打NBL聯賽。雖然對於他的「高齡」多少會有點疑慮，不過他本季在NBL表現亮眼，出賽29場，場均能貢獻場均貢獻21.3分、10.1籃板與2.1阻攻，還開發出三分球投射能力。

更重要的是麥基的加盟，不僅提升了首鋼的奪冠賠率，更為CBA聯賽帶來極高的話題討論度，現在已經有不少球迷們開始期待他與上海隊另一位前NBA名將「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）的頂級內線對決。

關鍵字： 麥基CBA北京首鋼NBA冠軍雙塔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

驚！遭高國豪上籃時肘擊到臉部　簡祐哲場上爆血緊急退場治療

驚！遭高國豪上籃時肘擊到臉部　簡祐哲場上爆血緊急退場治療

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

熱門新聞

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

快訊／國王封關戰遭遇驚悚意外　簡祐哲鼻樑斷了、洪志善說不樂觀

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基164公里火球男震撼春訓

2里拉德三分球大賽第三冠比肩傳奇

3林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

4簡祐哲鼻樑斷了　洪志善說不樂觀

5玉木朋孝中華隊精闢分析：徐若熙最棘手

最新新聞

1高錦瑋轟本季新高助雲豹驚險過好年

2NBA三冠中鋒將加盟CBA北京首鋼

3國王逆襲獅　過年計畫曝光

4簡祐哲鼻樑斷了　洪志善說不樂觀

5簡祐哲爆血退場凝聚　國王5連勝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

【自娛自樂】虎斑貓豪邁躺平玩娃娃：你忙吧

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366