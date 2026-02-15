被列6大黑馬之一！WBC官網看好中華隊　點名陳傑憲入夢幻名單

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽即將開打，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）在專欄中將中華隊列為本屆「6大可能帶來驚喜的黑馬之一」，同時在另一篇夢幻選秀企劃中，親自點名隊長陳傑憲入列，顯示對中華隊戰力的關注。

克萊爾在《International Beat》電子報中指出，美國、日本與多明尼加因為陣容囊括MVP、賽揚獎得主與多名全明星，被視為3大奪冠熱門。不過他強調，經典賽屬於短期賽會制，比賽沒有5戰或7戰系列賽可以調整，「任何一天都可能爆冷」，一場比賽就足以改變整個賽事走向，因此黑馬誕生並不令人意外。他文中舉出6大黑馬，前兩名為委內瑞拉、加拿大，中華隊名列第三、隨後有墨西哥、義大利。

談到中華隊，克萊爾回顧2024年12強賽的驚奇之旅：先擊敗韓國，接著在冠軍戰以4比0完封日本，終結對手27場國際賽連勝。他認為，要在東京分組再次擊敗日本並不容易，但只要能打贏韓國，中華隊仍有機會爭取分組第二、闖進下一輪。

在戰力分析上，他點名前大聯盟內野手張育成與隊長陳傑憲是核心人物。陳傑憲在12強賽打擊率高達6成52，並在冠軍戰對日本擊出三分砲，成為致勝關鍵，最終獲選賽會MVP。投手方面則由林昱珉領軍，搭配多名旅美潛力與新生代投手，整體深度優於過往。

此外，克萊爾也在大聯盟官網的經典賽「夢幻選秀」企劃中，於第35順位選擇陳傑憲擔任中外野手。他直言「有太多人想選」，但最終仍決定帶走這位中華隊長，並再次強調他在12強冠軍戰擊出終結日本連勝的關鍵一轟，為中華隊寫下歷史性一勝。

克萊爾最後補充，他聽聞不少關於台灣近年更加重視投手養成，並採用現代大聯盟式訓練方法的消息。如果這些努力奏效，而牛棚能壓制對手，那可能就會成為決定勝負的關鍵。