▲元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊備戰2026年世界棒球經典賽再傳傷兵！韓國棒球委員會15日正式向大會申請更換名單，因手肘傷勢無法出賽的三星獅王牌元兌仁確定退出，由LG雙子終結者劉泳澯遞補進入30人名單。

多家韓媒報導，元兌仁日前在春訓期間出現手肘不適，經醫院檢查後確診為手肘屈肌受傷，雖然不屬於嚴重傷勢，但仍需至少2週以上恢復時間。在距離WBC開打不到1個月的情況下，韓國隊評估難以恢復至比賽狀態，最終決定換人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒《My Daily》以「震撼！文東柱、元兌仁雙雙退出WBC 柳志炫號『雙王牌』消失…對台灣、澳洲怎麼贏？只能靠柳賢振？」報導，顯示對韓國隊而言，相當重傷害。文中指出，「由柳志炫總教練領軍的韓國棒球代表隊，『雙王牌』同時消失。」

元兌仁近兩季表現穩定，2024年以15勝奪下勝投王，去年再添12勝，連續兩年達成雙位數勝場。本土投手勝投第1、防禦率第2，優質先發（QS）達20場同樣名列前茅，9局平均僅1.46次保送，是韓職控球最穩定的投手之一，原本被視為WBC輪值的重要一環，而且被評估為對中華隊的先發投手候補之一，如今卻因傷告退。

韓國隊此次選擇補進牛棚戰力。劉泳澯上季擔任LG終結者，出賽39場拿下2勝2敗、21次救援成功、1次中繼成功，防禦率2.63，具備關門經驗。隨著先發戰力接連出現變數，韓國隊將如何重新調整投手配置，也成為外界關注焦點。

韓媒《日刊體育》報導內容指出，韓國隊先前已因肩傷失去火球男文東柱，如今再折損元兌仁，最強前兩號先發接連傷退，戰力布局受到影響。文東柱目前僅被列入若晉級第二輪可替換的指定投手名單。