簡祐哲爆血退場激發國王魂！單節32比10逆襲擊潰攻城獅、年前喜收5連勝

▲新北國王擊敗攻城獅收下5連勝。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽年前封關戰的午場賽事由新北國王主場迎戰新竹御嵿攻城獅，「背靠背」出戰的國王雖然開賽就一路領先，但首節節末和次節節初陷入得分荒，遭攻城獅破5成外線命中率轟炸超前。第三節後衛簡祐哲不慎被高國豪肘擊鼻樑直接爆血退場，不過他傷退後，國王找回凝聚力，上下齊心單節轟出32比10猛攻討回雙位數領先，末節再靠沃許本、奧帝捍衛主場，最終以100比85逆轉攻城獅，收下5連勝。

將近半個月沒有比賽的攻城獅，此役作客來到新北，面對近期豪取4連勝的國王，首節開節就遭國王打出10比2的猛攻，逼得攻城獅喊出暫停，暫停過後獅隊回敬6比0攻勢，但國王洋將沃許本、飛米用百分之百命中率捍衛主場，加上本土有林書緯挺身連拿8分，一度取得雙位數領先，然而攻城獅換上田浩後回穩，內外開火還完成三分打，率隊回敬10比0攻勢追到3分差，最後朱雲豪讀秒外線命中，首節打完追成27比27平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹御嵿攻城獅田浩。（圖／TPBL提供）

次節國王持續當機，整整5分鐘1分未得，朱雲豪外線空檔出手又命中，也幫助球隊超前，國王好不容易終於靠著呂政儒、飛米得分，終止得分乾旱期，不過朱雲豪手感火燙投進第三顆三分球，高國豪1分多鐘砍進三分球穩定軍心，加上蔡宸綱外線也得手，攻城獅在上半場靠著17投8中、破5成的外線命中率，取得53比44領先。

▲新竹御嵿攻城獅朱雲豪。（圖／TPBL提供）

易籃後，第三節才開打不久，國王又折損簡祐哲，他在一次防守高國豪中不慎被肘擊鼻樑，當場爆血退場，隊友傷退反而讓國王找回凝聚力，沃許本連拿6分一口氣將比分追平，呂政儒外線也命中幫助球隊討回領先，反觀上半場相當勇猛的攻城獅卻幾乎完全熄火，好不容易才靠朱雲豪上籃終止得分乾旱，但沃許本一夫當關，加上國王板凳也找到準星，有奧帝、熊祥泰攜手林彥廷搶分，單節打出32比10的猛攻，直接扭轉戰局。

▲新北國王呂政儒。（圖／TPBL提供）

▲新北國王沃許本。（圖／TPBL提供）

最末節沃許本、飛米繼續穩定輸出，其他本土也時不時放出冷箭，攻城獅雖然一度靠著高國豪、提傑得手以及李啓緯的三分球把比分稍微追近，但熊祥泰最後23秒再砍三分球，除了幫助國王連兩場得分破百，也鎖定勝基，終場國王就以15分之差擊敗獅隊，在年前開心收下5連勝。

國王此役雖然只有4人得分雙位數，不過沃許本豪取26分13籃板另有1助攻2抄截和2火鍋，飛米也有24分11籃板進帳，林書緯拿12分還送出多達15次助攻，表現同樣相當亮眼，板凳則以奧帝的14分最高。攻城獅則是全隊只有2人得分雙位數，且都是板凳出發的球員，其中提傑轟下20分13籃板，朱雲豪三分球8投4中進帳16分。