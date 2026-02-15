兩屆灌籃王兒子挑戰灌籃大賽驚悚重摔　賽後報平安說只有自尊心瘀青

▲奧蘭多魔術新秀後衛理查森（Jase Richardson）在灌籃大賽灌籃時重摔倒地。（圖／翻攝自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週末重頭戲灌籃大賽冠軍15日登場，冠軍最終由邁阿密熱火強森（Keshad Johnson）奪下，不過比賽中卻出現令全場屏息的一次驚險意外，奧蘭多魔術新秀後衛理查森（Jase Richardson）在第一輪第二次嘗試灌籃時，因球卡到籃板邊緣導致他失去平衡重摔落地，背部與後腦勺直接撞擊地板，讓現場驚呼連連，好在大約倒地3秒後他就自行站起，檢查後也沒大礙，賽後也在社群報平安。

理查森的爸爸老理查森（Jason Richardson）曾是兩屆灌籃大賽冠軍，本屆賽事理查森以遞補身分參賽，首輪第一扣表現穩健，以一次自拋接球拉桿背扣獲得45.4分，但進入第二次嘗試時，為爭取晉級決賽的機會，他選擇挑戰難度極高的自拋打籃板側邊接球360度灌籃，理查森沿著底線起跳，但在接球瞬間手部卡到籃板邊緣，導致身體在空中完全失去平衡並向後翻倒，由於下墜力道強勁，他在眾人的驚聲尖叫中重重摔在球場地板，畫面極度驚悚。

好在大約倒地3秒後理查森就自行站起，檢查後也沒大礙，只是這次失誤讓理查森的第二次嘗試僅獲得43.4分（改採較保守的360度轉身扣籃完成），最終以總分88.8分在４名參賽者中排名墊底，與湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）一同遭淘汰。

儘管結果不如預期，理查森的參賽仍獲得魔術隊總教練Jamahl Mosley的高度肯定，認為他能追隨父親足跡並在體育館內勤練動作，對這位年輕球員而言意義重大。

而理查森賽後在社群媒體上貼文，說反覆觀看自己摔倒的重播畫面實在有點「哭笑不得（crying laughing）」，並寫道：「有贏就有輸（you win some you lose some）」，最後他也表示自己僅自尊心受了點瘀青，身體狀況都一切良好。