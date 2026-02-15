王維中打頭陣、黃子鵬掛帥！台鋼國際交流戰先發曝光

運動雲

▲魔鷹、黃子鵬、王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

連兩天在澄清湖掀起熱潮後，台鋼雄鷹再端話題！「2026港都國際交流戰」228連假開打，球團今率先公布兩場對戰OISIX新潟的先發投手——王維中、黃子鵬確定入標，港都球迷將搶先見證兩大主力實戰登板。

台鋼雄鷹連兩年邀請OISIX新潟アルビレックスBC來台交流，今年更擴大規模舉辦國際交流戰，除兩場對戰OISIX新潟外，還安排一場與韓職培證英雄交手，日韓對決一次到位。

▲魔鷹、黃子鵬、王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

球團規劃，2月27日由王維中打頭陣，2月28日推出黃子鵬掛帥。兩人皆為近年中職與國際賽經驗豐富的投手戰力，此番在澄清湖亮相，勢必成為焦點。

除了投手戰吸睛，新進戰力首度實戰同樣備受期待，「魔鷹」有望再展豪邁揮擊；與中華隊熱身賽久違出賽的陳文杰也將回到主場接受球迷歡呼。

去年選秀加入的新秀群，歷經冬盟與春訓洗禮，交流戰正是驗收成果的最佳舞台。 場邊方面，吉祥物TAKAO、TAKAMEI帶動應援，2月27日更舉辦TAKAMEI出道周年拍照會；Wing Stars啦啦隊3天輪番上陣，五局中場安排專屬演出，打造港都最熱血的棒球假期。

▲魔鷹、黃子鵬、王維中 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

