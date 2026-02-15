運動雲

解析12強掀WBC熱潮！駐台記者駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，帶著這股氣勢出征WBC。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

預賽中華隊將對決日本隊，熟悉台灣棒球的中央廣播電台記者駒田英，接受日媒訪問時，談到台灣目前正掀起前所未有的「WBC熱潮」。精闢分析台灣戰力，預測先發打線，將以兩位美職混血戰力最為吸睛。

日媒《日刊體育》專訪節目主持人駒田英，他從台灣當地熱潮、戰力結構到比賽策略一次說明，直言台灣隊最大特性就是「一旦乘上氣勢，就停不下來」。

駒田英指出，台灣目前正掀起「WBC熱潮」，大約一年前就有球迷先訂好飛日本的機票和飯店，結果日本戰門票「完全搶不到」，甚至出現「3月6日人在東京卻看不到比賽」的情況。為此，中職會長蔡其昌出面協調，並與外交窗口機構、台僑合作在東京都內確保3處場地舉辦東京「台灣之夜」直播應援活動，經費由群眾募資；即使票價超過5000席仍在開賣約20分鐘內完售。

他也提到，台灣國內同樣規劃多場轉播活動，而這波熱度的關鍵，正是12強賽奪冠效應。當時台灣在外界不被看好的情況下「像電影一樣」一路闖關，拿下主要國際賽首座冠軍，返國時甚至出現空軍F-16戰機伴飛迎接的盛況。

戰力面上，駒田英指出台灣這次投手帶到16人、比多數球隊都多，原因是年輕好手高中畢業後常直接赴美或赴日發展，而美職球團除了大賽球數限制外，還可能有母隊使用上的額外限制，因此需要「多登錄」因應。

先發主軸，他點名效力日本的古林睿煬、徐若熙兩人，再加上旅美小聯盟投手群；其中林昱珉曾在12強決賽對日本投4局無失分，莊陳仲敖進入運動家40人名單，同體系的林維恩以高奪三振率、直球轉速見長，海盜體系的陳柏毓也可能成為輪值核心。另一方面，35歲左投陳冠宇在總教練曾豪駒強烈邀請下再披國家隊戰袍，駒田英形容他是「珍貴的左牛棚」，第3次打WBC仍會是可靠戰力。

野手部分，駒田英直接列出預想打線：

1棒中外野費爾柴德（Stuart Fairchild）

2棒DH龍恩（Jonathon Long）

3棒林安可

4棒張育成

5棒李灝宇

6棒吳念庭

7棒陳傑憲

8棒林家正

9棒鄭宗哲。

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

▲費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／路透）

他強調「最吸睛」是兩名美國出身、具台灣血統的費爾柴德與龍恩，前者大聯盟累積18轟且有速度與守備，後者上季3A敲20轟，因此排在1、2棒。

而林安可與張育成是中軸火力，吳念庭棒次可再往前調整，陳傑憲則兼任隊長、是帶動氣氛的關鍵人物。捕手林家正旅美資歷長，也曾參加過日職球隊練習，駒田英形容他不只靠數據，「也能用感覺去配球抓打者」。此外，先前因姓名寫法引發話題的吉力吉撈・鞏冠也可能擔任DH，替補陣容同樣具實力，戰術變化多元。

至於如何面對日本，駒田英直言台灣若能在首戰對澳洲拿下勝利，就想帶著氣勢去撞日本；但他也點破「現實盤算」：就算本能想贏日本，更重要的是之後要擊敗捷克與南韓，「關鍵會變成日本戰不要消耗太多投手。」因此他推測古林睿煬、徐若熙兩張王牌，「可能不會放在對日本那一場」。

駒田英追隨台灣棒球已超過20年，不少如今的中華隊主力，他從業餘或高中時期就開始關注。當時他也在12強現場見證奪冠瞬間，並曾向《ETtoday新聞雲》坦言，冠軍那一刻忍不住激動落淚。

從被低估的中華隊到冠軍之巔，駒田英都沒有錯過，對台灣棒球的觀察也相當細緻。他補充，上季台灣職棒進入職業化第36年，場均觀眾首度破1萬人，「雖然跟日本比不算多，但曾有因假球低迷到千人上下的時期，現在真的很驚人。」

最後他也提到，台灣以「中華台北」名義出賽，但WBC同時是對外展現台灣的機會，若能闖進8強前進美國，「棒球熱度肯定會再往上衝。」

▲古林睿煬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲古林睿煬。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 中華隊WBC棒球12強賽日本2026WBC2026WBC中華隊

