村上宗隆推薦隊友免治馬桶：少用衛生紙　大谷只說加油曝春訓心境

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪內野手村上宗隆於15日（台灣時間）在亞利桑那州格倫代爾練習場受訪，隔天即將迎來春訓正式報到。他談到加入球隊的適應情況、WBC目標與新球季展望，甚至分享了向隊友推薦「免治馬桶」的趣事。

談到剛抵達亞利桑那與球隊會合時的心情，村上表示：「雖然有點緊張，但隊友、工作人員、教練團都很好，相處起來很舒服，也很享受。」至於語言適應，他坦言英文還不流利，「會搭配手勢努力讓對方理解。」

比較日美訓練差異時，他指出，美國的訓練節奏更緊湊、時間安排明確，「間隔比較短，而且有些部分會交給個人自行安排。」對於備受關注是否有壓力，他則說：「沒有特別感受到壓力。在日本時就習慣被關注了，現在主要是努力理解語言。」

關於守備課題，他提到一壘與三壘都要準備，「只能去做，這也是想做的事。」他認為美國打者擊球力量比日本更強，「球的移動與接球難度都有差別。」

被問到與大谷翔平、山本由伸等日本旅美球員的聯繫，他透露，佐佐木朗希還沒聊到，不過有和山本由伸、今永昇太、鈴木誠也、吉田正尚等人聯繫，也有和大谷傳簡訊，偶爾會聊，但還沒有什麼具體的建議。有與大谷傳訊息，「他只說『加油』。」

至於WBC，他表示希望對戰優秀投手，「像美國代表的賽揚投手等，不管哪隊都有好投手，我想和好投手對決。」至於日本隊的目標就是冠軍。

打擊方面，村上表示從去年11月就開始調整，「外界說我是否能適應更快的球速，那也是我自己的課題。這是不是正確答案不知道，但我已經做好準備。」他強調自己認為是「全壘打打者」，也知道球團對他的期待。

此外，村上還透露一段趣事。他向隊友介紹日本常見的免治馬桶，「我跟隊友說了它的好處，對環境也很好，因為可以減少大量使用衛生紙。」他笑說，主要是「肚子痛時不想影響出賽，希望能更舒服一點」，因此請經紀人協助安裝。

對於去年傷勢與身體管理，他表示每天都有確實保養，「有很優秀的訓練員幫忙照顧。」至於是否擔心訓練過頭，他說：「該做的準備都做了，只要誠實面對身體狀況，慢慢提升就好。」