運動雲

>

村上宗隆推薦隊友免治馬桶：少用衛生紙　大谷只說加油曝春訓心境

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪內野手村上宗隆於15日（台灣時間）在亞利桑那州格倫代爾練習場受訪，隔天即將迎來春訓正式報到。他談到加入球隊的適應情況、WBC目標與新球季展望，甚至分享了向隊友推薦「免治馬桶」的趣事。

談到剛抵達亞利桑那與球隊會合時的心情，村上表示：「雖然有點緊張，但隊友、工作人員、教練團都很好，相處起來很舒服，也很享受。」至於語言適應，他坦言英文還不流利，「會搭配手勢努力讓對方理解。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

比較日美訓練差異時，他指出，美國的訓練節奏更緊湊、時間安排明確，「間隔比較短，而且有些部分會交給個人自行安排。」對於備受關注是否有壓力，他則說：「沒有特別感受到壓力。在日本時就習慣被關注了，現在主要是努力理解語言。」

關於守備課題，他提到一壘與三壘都要準備，「只能去做，這也是想做的事。」他認為美國打者擊球力量比日本更強，「球的移動與接球難度都有差別。」

被問到與大谷翔平、山本由伸等日本旅美球員的聯繫，他透露，佐佐木朗希還沒聊到，不過有和山本由伸、今永昇太、鈴木誠也、吉田正尚等人聯繫，也有和大谷傳簡訊，偶爾會聊，但還沒有什麼具體的建議。有與大谷傳訊息，「他只說『加油』。」

至於WBC，他表示希望對戰優秀投手，「像美國代表的賽揚投手等，不管哪隊都有好投手，我想和好投手對決。」至於日本隊的目標就是冠軍。

打擊方面，村上表示從去年11月就開始調整，「外界說我是否能適應更快的球速，那也是我自己的課題。這是不是正確答案不知道，但我已經做好準備。」他強調自己認為是「全壘打打者」，也知道球團對他的期待。

此外，村上還透露一段趣事。他向隊友介紹日本常見的免治馬桶，「我跟隊友說了它的好處，對環境也很好，因為可以減少大量使用衛生紙。」他笑說，主要是「肚子痛時不想影響出賽，希望能更舒服一點」，因此請經紀人協助安裝。

對於去年傷勢與身體管理，他表示每天都有確實保養，「有很優秀的訓練員幫忙照顧。」至於是否擔心訓練過頭，他說：「該做的準備都做了，只要誠實面對身體狀況，慢慢提升就好。」

關鍵字： 標籤:村上宗隆白襪春訓WBC免治馬桶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／好可惜！謝淑薇、奧絲塔朋科先盛後衰　杜哈女雙收下亞軍

快訊／好可惜！謝淑薇、奧絲塔朋科先盛後衰　杜哈女雙收下亞軍

【2歲寶寶的煩惱】湘荷妹妹內心戲爆棚　吐露心事「大家喜歡我嗎？」

熱門新聞

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

2洋基164公里火球男震撼春訓

3里拉德三分球大賽第三冠比肩傳奇

4玉木朋孝中華隊精闢分析：徐若熙最棘手

5中華隊2連勝！曾總看到想要的東西

最新新聞

1駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

2村上宗隆推薦隊友免治馬桶：對環境好

3日職會長喊「史上最強日本武士」！

4Team Knicks奪投籃之星冠軍

5布萊恩本屆唯一灌「50分」卻沒贏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

【自娛自樂】虎斑貓豪邁躺平玩娃娃：你忙吧

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366