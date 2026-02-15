老布朗森精準傳球助兒布朗森　Team Knicks奪技術挑戰投籃賽冠軍

▲由現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）組成的Team Knicks奪下技術挑戰投籃賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA全明星周末之夜於今（15）日持續在洛杉磯舉行，在備受矚目的「Kia全明星技術挑戰投籃賽」（Kia All-Star Skills Shooting Stars）中，由布朗森（Jalen Brunson）領銜的Team Knicks展現驚人的外線手感與團隊默契，最終在決賽以47比39擊敗Team Cameron，成功問鼎2026年投籃大賽冠軍，讓現場尼克球迷瘋狂歡呼。

本次比賽共有四支隊伍參賽，每隊由兩位現役球星搭配一位NBA名宿組成。參賽隊伍包含由全明星隊友巴恩斯（Scottie Barnes）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）搭配傳奇球星漢米爾頓（Richard Hamilton）組成的Team All-Star；由杜克大學校友強森（Jalen Johnson）、庫尼普爾（Kon Knueppel）與馬蓋提（Corey Maggette）組成的Team Cameron；由公牛三連霸名將哈波（Ron Harper）帶領兒子狄倫（Dylan Harper）與小哈波（Ron Harper Jr.）同台的Team Harper；以及Team Knicks，成員為現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）。

比賽規則採兩輪制，每隊有70秒時間在球場7個指定投籃點按順序出手，前6個點分值為2至3分，最後第7個超遠距離點則高達4分。首輪比賽，Team Knicks展現了極高的團隊默契，這歸功於擔任指定傳球者的尼克助理教練布朗森（Rick Brunson）也是布朗森爸爸的精準引導，Team Knicks在首輪便砍下31分創下最高分記錄，強勢晉級決賽。

Team Cameron則以24分取得決賽門票，主因是新秀庫尼普爾命中關鍵的超遠三分球。相較之下，Team All-Star在傳球節奏上顯得紊亂，其中網紅Druski要傳給巴恩斯的一次傳球因過高引發全場熱議，最終僅拿16分慘遭淘汰。由父子檔組成的Team Harper則在三分線外手感欠佳，以18分止步首輪。

決賽輪由Team Cameron率先登場，46歲的傳奇球星馬蓋提展現神射本色，在遠距離4分球點3投3中，幫助隊伍拿下38分的高分壓力。然而，壓軸登場的Team Knicks表現更加瘋狂，全隊合計投進5記4分球，其中唐斯與布朗森輪番在超遠位置進球奠定勝基，休士頓更在鳴笛響起時補上一記4分球錦上添花。

▲Team Knicks現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）。（圖／達志影像／美聯社）

最終Team Knicks以47分的高分強勢超車，不僅贏得本次冠軍，也讓休士頓收下職業生涯第二座投籃之星冠軍，前一次為2012年與費爾茲（Landry Fields）及WNBA紐約自由女神隊凱碧（Cappie Pondexter）聯手奪冠。

