運動雲

>

老布朗森精準傳球助兒布朗森　Team Knicks奪技術挑戰投籃賽冠軍

▲Team Knicks成為為現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）。（圖／達志影像／美聯社）

▲由現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）組成的Team Knicks奪下技術挑戰投籃賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA全明星周末之夜於今（15）日持續在洛杉磯舉行，在備受矚目的「Kia全明星技術挑戰投籃賽」（Kia All-Star Skills Shooting Stars）中，由布朗森（Jalen Brunson）領銜的Team Knicks展現驚人的外線手感與團隊默契，最終在決賽以47比39擊敗Team Cameron，成功問鼎2026年投籃大賽冠軍，讓現場尼克球迷瘋狂歡呼。

本次比賽共有四支隊伍參賽，每隊由兩位現役球星搭配一位NBA名宿組成。參賽隊伍包含由全明星隊友巴恩斯（Scottie Barnes）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）搭配傳奇球星漢米爾頓（Richard Hamilton）組成的Team All-Star；由杜克大學校友強森（Jalen Johnson）、庫尼普爾（Kon Knueppel）與馬蓋提（Corey Maggette）組成的Team Cameron；由公牛三連霸名將哈波（Ron Harper）帶領兒子狄倫（Dylan Harper）與小哈波（Ron Harper Jr.）同台的Team Harper；以及Team Knicks，成員為現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽規則採兩輪制，每隊有70秒時間在球場7個指定投籃點按順序出手，前6個點分值為2至3分，最後第7個超遠距離點則高達4分。首輪比賽，Team Knicks展現了極高的團隊默契，這歸功於擔任指定傳球者的尼克助理教練布朗森（Rick Brunson）也是布朗森爸爸的精準引導，Team Knicks在首輪便砍下31分創下最高分記錄，強勢晉級決賽。

Team Cameron則以24分取得決賽門票，主因是新秀庫尼普爾命中關鍵的超遠三分球。相較之下，Team All-Star在傳球節奏上顯得紊亂，其中網紅Druski要傳給巴恩斯的一次傳球因過高引發全場熱議，最終僅拿16分慘遭淘汰。由父子檔組成的Team Harper則在三分線外手感欠佳，以18分止步首輪。

決賽輪由Team Cameron率先登場，46歲的傳奇球星馬蓋提展現神射本色，在遠距離4分球點3投3中，幫助隊伍拿下38分的高分壓力。然而，壓軸登場的Team Knicks表現更加瘋狂，全隊合計投進5記4分球，其中唐斯與布朗森輪番在超遠位置進球奠定勝基，休士頓更在鳴笛響起時補上一記4分球錦上添花。

▲Team Knicks成為為現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Team Knicks現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）。（圖／達志影像／美聯社）

最終Team Knicks以47分的高分強勢超車，不僅贏得本次冠軍，也讓休士頓收下職業生涯第二座投籃之星冠軍，前一次為2012年與費爾茲（Landry Fields）及WNBA紐約自由女神隊凱碧（Cappie Pondexter）聯手奪冠。

▲Team Knicks成為為現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）。（圖／達志影像／美聯社）

▲由現役球星布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns），搭配現任尼克球員發展副總裁的傳奇射手休士頓（Allan Houston）組成的Team Knicks奪下技術挑戰投籃賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA投籃大賽全明星TeamKnicks冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

WBC回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／好可惜！謝淑薇、奧絲塔朋科先盛後衰　杜哈女雙收下亞軍

快訊／好可惜！謝淑薇、奧絲塔朋科先盛後衰　杜哈女雙收下亞軍

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

熱門新聞

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

WBC回顧／地震級應援震撼全球！林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

中華隊練習賽2連勝！曾總看到「想要的東西」　肯定張育成回溫

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林襄、峮峮領軍經典女孩炸裂版面

2洋基164公里火球男震撼春訓

3里拉德三分球大賽第三冠比肩傳奇

4玉木朋孝中華隊精闢分析：徐若熙最棘手

5中華隊2連勝！曾總看到想要的東西

最新新聞

1駒田英談台灣最大武器　打線有亮點

2村上宗隆推薦隊友免治馬桶：對環境好

3日職會長喊「史上最強日本武士」！

4Team Knicks奪投籃之星冠軍

5布萊恩本屆唯一灌「50分」卻沒贏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

【自娛自樂】虎斑貓豪邁躺平玩娃娃：你忙吧

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366