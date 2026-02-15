本屆唯一灌出「滿分50分」布萊恩沒贏　熱火小將抱走灌籃大賽冠軍

▲2026年NBA灌籃大賽馬刺新秀前鋒布萊恩（Carter Bryant）這驚天一灌獲得50分滿分。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週末15日進入第二天，重頭戲灌籃大賽決賽過程高潮迭起，聖安東尼奧馬刺的新秀前鋒布萊恩（Carter Bryant）原本在決賽首輪憑藉一次驚人的胯下換手扣籃獲得評審一致給予的50分滿分，一度被認為穩操勝券，然而他在最後一扣因高難度動作失手而改採重複動作，最終讓表現更為穩健的邁阿密熱火的前鋒強森（Keshad Johnson）逆轉勝出。

今年的灌籃大賽由馬刺隊的布萊恩、湖人中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）、強森以及魔術後衛理查森（Jase Richardson）四人同場競技，比賽規則分為兩輪，首輪得分最高的兩名選手進入決賽，每人每輪各有兩次灌籃機會，每次動作有90秒及最多3次嘗試機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而評審團則由多位前灌籃王組成，包括威金斯（Dominique Wilkins）、霍華德（Dwight Howard）、貝瑞（Brent Barry）以及馬蓋提（Corey Maggette），並由「J博士」厄文（Julius Erving）公布網友評分。

首輪，布萊恩展現強大彈跳天賦，先以360度大風車扣籃拿下45.6分，隨後在第二扣以自拋接球大風車贏得評審高度肯定，霍華德與威金斯皆給出50分，讓他以平均49.2分的高分晉級。

強森則展現十足創意，他在首輪第一扣飛越了場邊的灣區饒舌傳奇E-40，並在空中做出左手摸後腦、右手重扣的悠閒姿態獲得47.4分，隨後再以底線反手扣籃確保決賽門票。相較之下，海耶斯與理查森皆因高難度動作嘗試失敗，分別以91.8分與88.8分止步首輪。

決賽輪由強森率先登場，他完成了一次人從籃板下穿過的接球胯下扣籃，頭部高度幾乎平齊籃板下沿，獲得49.6分的高分。

Keshad Johnson from UNDERNEATH THE BACKBOARD ????



Tap to watch the Final Round of @ATT Slam Dunk: https://t.co/BpnjnxQ8vC pic.twitter.com/6mgM297GPP — NBA (@NBA) February 15, 2026

布萊恩隨即還以顏色，以一次彈跳高度驚人的自拋接球胯下換手扣籃，讓全場5位評審全部打出50分滿分。

CARTER BRYANT WITH A 50 ????



He needs a 47.5 on his final attempt to win @ATT Slam Dunk!



Tap to watch: https://t.co/Cc3TznvNLr pic.twitter.com/YMeqAi2whh — NBA (@NBA) February 15, 2026

進入關鍵第二扣，強森採取穩紮穩打策略，從罰球線內一步起跳完成高難度滑翔大風車劈扣，獲得47.8分，決賽總分來到97.4分。

▲2026年NBA灌籃大賽邁阿密熱火的前鋒強森（Keshad Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

原本布萊恩僅需47.5分即可奪冠，他計畫挑戰胯下把球拋向打板後接球反手扣籃的神蹟動作，可惜在三次嘗試中皆未能成功。眼看90秒時間即將耗盡，他在失望之情溢於言表的情況下，只能改採開場展示過的360度轉身扣籃草草收尾，最終僅獲得43分，以總分93分憾負。

強森2024年參加選秀落選，本賽季至今為熱火隊出賽21場，場均貢獻3.1分，這次奪冠是熱火隊史第四座灌籃大賽冠軍，也是繼2020年瓊斯（Derrick Jones Jr.）後首位奪冠的熱火球員。