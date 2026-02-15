運動雲

洋基164公里火球男震撼春訓　凱許曼看好升大聯盟：接到很多電話

▲洋基22歲火球男拉格蘭奇（Carlos Lagrange）。（圖／IG:yankees）

▲洋基22歲火球男拉格蘭奇（Carlos Lagrange）。（圖／IG:yankees）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基春訓才剛展開，22歲火球男拉格蘭奇（Carlos Lagrange）已成為營內最吸睛的新星。這名身高201公分、體重112公斤的右投，在牛棚連續催出火球，實戰中曾飆到102英里（約164公里），讓總教練布恩（Aaron Boone）站在後方雙手交叉、目不轉睛觀察。

「我們對他感到興奮，而且是有充分理由的，」布恩談到這位MLB Pipeline排名第79名的新秀時說。大聯盟官網形容，「拉格蘭奇2022年2月以1萬美元簽約金從多明尼加加盟洋基，如今看來像是一張可能大爆發的『樂透彩券』」。除了三位數速球，他還擁有滑球、卡特球與變速球，加上高大體型與鑲鑽項鍊的個人風格，在投手丘上存在感十足。

他在2025年從高階1A出發，很快升上2A索默塞特，整季24場出賽（23場先發）拿下11勝8敗、防禦率3.53，120局狂飆168次三振，展現壓制力。「我最大的進步是更能掌握好球帶，」拉格蘭奇透過翻譯表示，「完整的休賽季讓我有時間修正不足，為新球季做好準備。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）透露，拉格蘭奇與農場排名第3的右投羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）都是球隊備受關注的「年輕小將」，甚至有機會在本季完成大聯盟初登板。「我接到很多詢問電話，這很正常，」凱許曼說，「但我很希望留下他們，也期待看到他們今年春訓的表現。你會看到那份天賦。」

布恩更以昔日洋基高大右投貝坦西斯（Dellin Betances）為例形容：「當他狀態好時，打者常常揮空得很慘。我認為卡洛斯也有那種潛力，他的未來非常光明。」至於是否會先以牛棚角色登上大聯盟？凱許曼表示，目前還言之過早，但並未排除可能性，「有時為了大聯盟戰力平衡，必須做出調整。」

除了球速驚人，拉格蘭奇在球隊內部的評價也相當高。布恩透露，「他的人格特質報告非常好，是領導型球員，會主動承擔責任。」對此，拉格蘭奇表示願意協助更年輕的隊友適應環境，「如果我的經驗對他們有幫助，我很樂意分享，希望對他們也有效。」

進入大聯盟春訓營才3天，他已開始向資深球員學習，特別提到與王牌左投弗里德（Max Fried）一同訓練的經驗。這名22歲火球男正一步步逼近夢想舞台，而洋基球迷也開始想像——這張「1萬美元樂透」，是否即將兌現。

