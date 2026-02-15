運動雲

>

備戰WBC台灣「狀況很好」！山本由伸瞄準賽揚獎：要配得上榮耀

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍王牌山本由伸在去年季後賽寫下經典篇章，不僅在世界大賽4場勝利中拿下3勝，更勇奪世界大賽MVP，成為球隊衛冕最大功臣之一。效力僅兩個賽季，他已被外界視為隊史重要人物，但談到「傳奇」稱號時，他只是笑著搖頭。

根據大聯盟官網報導，山本並不因榮耀而自滿，「沒有什麼改變，」他透過翻譯表示。儘管已在最高舞台證明自己，但這位日本強投的目標顯然更高——他將視線鎖定尚未入袋的大聯盟賽揚獎。

山本早在2023年12月加盟道奇前，就已是日本職棒的超級王牌，生涯3度奪得澤村賞（相當於賽揚獎）與3座年度MVP。來到大聯盟後，他在2024年完成穩健新人球季，2025年更全面進化為輪值王牌。上季例行賽30場先發繳出12勝8敗、防禦率2.49，最終在國聯賽揚票選名列第3。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，「他是非常優秀的競爭者，也很自律，但他想要成為偉大的投手。他想贏得賽揚獎，這是他還沒做到的事。我認為他以穩定與高水準表現為傲。」

新球季對山本而言也將面臨挑戰。2025年他例行賽與季後賽合計投了211局，是大聯盟生涯最多的一年，加上今年還將代表日本武士隊出戰世界棒球經典賽（WBC），休賽期相對壓縮。為此，他在11月大多時間暫停投球，專注恢復與增重，12月再逐步恢復訓練。

山本由伸預計WBC首戰對決台灣，談到目前訓練狀態，他表示，「打完最後一場比賽後，距離WBC只剩4個月，感覺很短，一開始也擔心能否恢復、重建身體並調整好心理狀態，但開始動起來後，狀況很好，我覺得沒問題。」山本表示。在週五首次投捕報到訓練中，山本已開始對打者投球。捕手史密斯（Will Smith）說：「看起來很好。他還是那個Yoshi，球路搭配很多變化。」

道奇豪華輪值被視為聯盟最強組合之一，包括山本、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平。健康狀態下，4人都有實力挑戰賽揚獎。羅伯斯提到過去克蕭（Clayton Kershaw）與葛蘭基（Zack Greinke）在道奇時期的良性競爭，「那讓兩人都變得更好。」

若能在大聯盟奪下賽揚獎，對已在NPB榮譽滿身的山本而言，將是生涯另一重大成就。「我希望能投出配得上這項崇高獎項認可的表現，」山本說。

