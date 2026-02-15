運動雲

玉木朋孝精闢分析中華隊：徐若熙最棘手、林詩翔上來前要先分勝負

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士備戰3月世界棒球經典賽首輪，首戰將碰上台灣。曾在台灣職棒統一獅擔任內野守備巡迴教練長達3年、現為日本社會人球隊Samty野手教練的玉木朋孝，針對台灣6日公布的最終30人名單提出觀察，直言「不是能輕易取勝的對手」。

玉木接受《Sponichi Annex》訪問指出，台灣投手群16人之中，有13人將是首次參加WBC；他坦言旅外選手「有些不太了解」，但就他過去在台灣的觀察，最讓他感到棘手的投手，是以3年約15億日圓加盟軟銀的右投徐若熙。

玉木表示：「看到投手名單時，我覺得最棘手的就是徐若熙。我在台灣看過的投手裡，他的球威是最強的。」他也提到，徐若熙擁有台灣投手較少見的下墜型球路，且變化球精準度高。

徐若熙2019年選秀加入味全龍，2023年拿下台灣大賽MVP，最快球速158公里、控球力也受到肯定。玉木也提醒，日本若要在短局數內突破恐怕不易，「短局數的話，攻略可能很難。」不過他補充，若徐若熙以先發身分拉長局數、需要配速時，球威「有時會出現些微下降」的情況。

除了徐若熙，玉木也點名去年在台鋼雄鷹出賽60場、繳出5勝5敗30救援成功、防禦率1.79並奪得救援王的林詩翔，是日本必須特別留意的後段強投。

玉木分析：「他去年大爆發，成長力跟氣勢都很強。直球逼近150公里，也有指叉球。首次對決會很難掌握，所以日本的想法應該是，他出來之前就要先把勝負做出來。」

談到台灣投手特性，玉木提到，台灣擁有指叉球等縱向變化的投手相對不多，因此打者面對這類球種可能更不習慣；相對地，捕手的「阻擋」技術與日本相比「多少會差一些」，也可能成為比賽中可以切入的細節。

捕手部分，玉木提到3名捕手中，以前屆WBC也有出賽、並在2024年12強賽奪冠的吉力吉撈・鞏冠最具實績與經驗，「他就是打擊很好。」但他也提醒，若重攻擊取向，盜壘阻殺率等守備面可能受影響，甚至存在以DH出賽的可能性，「因此另外兩名捕手的守備能力，在賽前必須確實看清楚。」

關鍵字： WBC台灣投手日本教練徐若熙經典賽2026WBC2026WBC中華隊

