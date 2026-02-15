運動雲

里拉德「停機」準度不減！三分球大賽決賽飆29分　奪生涯第三冠比肩傳奇

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）奪下生涯第3冠，比肩兩大傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA全明星週三大賽今（15日）正式於洛杉磯快艇主場直覺巨蛋登場，本屆特別調整流程，由歷史悠久的三分球大賽率先登場，波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）展現了驚人狀態，儘管他本季因阿基里斯腱撕裂傷勢，至今尚未出戰過任何一場例行賽，但他在三分球大賽決賽輪狂飆29分，最終以2分之差險勝鳳凰城太陽射手布克（Devin Booker），奪下生涯第3座三分球大賽冠軍、比肩傳奇。

三分球大賽首輪即張力十足，今年除了常規的2分彩球架，還設有兩顆3分的遠距離「Logoshot」。

預賽率先登場的是黃蜂隊菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel），他一開始就投進27分的高分，給足其他選手壓力，隨後騎士米契爾（Donovan Mitchell）投出24分，金塊莫瑞（Jamal Murray）僅得18分，熱火射手鮑威爾（Norman Powell）拿下23分，七六人馬克西（Tyrese Maxey）投出17分，公鹿隊前鋒波提斯（Bobby Portis Jr.）則拿到15分。

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年NBA明星賽三分球大賽庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

太陽隊射手布克在預賽展現強大進攻節奏，兩顆三分彩球全數命中，轟下全場最高的30分，而本季因傷報銷、壓軸登場的里拉德也在壓力下穩紮穩打，同樣交出27分，與布克、庫尼普爾一同擠入前三強決賽。

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年NBA明星賽三分球大賽布克（Devin Booker）。（圖／達志影像／美聯社）

決賽由庫尼普爾率先上場，或許受限於緊張，僅投出17分提前退出爭冠行列。而第二位登場的里拉德進入「Dame Time」模式，他從第二個球架開始手感發燙，在弧頂區域5球全進，全場一度連進10球，最終投出比預賽更佳的29分，讓全場氣氛沸騰。

而最後上場的布克本有機會奪回王座，他從左側底角出發，開局手感火熱連進9球，進入最後一列彩球架前已拿下23分，然而在關鍵的最後一架花球點，布克在前2球投進後節奏出現波動，連續錯失了最後幾次出手，最終以27分遺憾收場，里拉德在奪冠後也開心再次做出招牌的「比手錶」手勢慶祝。

▲▼2026年NBA明星賽三分球大賽里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德在奪冠後也開心再次做出招牌的「比手錶」手勢慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

憑藉這座冠軍，里拉德正式加入波士頓塞爾提克傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）與前公牛射手霍吉斯（Craig Hodges）的行列，成為NBA歷史上僅有的三位能在三分球大賽（今年適逢賽事40週年）中三度奪冠的球員，賽後受訪時里拉德表示，能與伯格等傳奇名列三冠王是非常大的榮耀。

至於拓荒者球迷最關心的回歸日期，雖然里拉德在三分球打賽展現優異手感，但教練團與醫療團隊預計本賽季仍會讓他繼續「停機」，確保阿基里斯腱傷勢完全康復，目標是在2026-27球季以最健康的狀態回歸。

