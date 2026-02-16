運動雲

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

▲桃園樸園領航猿盧峻翔繳出16分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

▲領航猿「夜王」盧峻翔依舊是PLG職籃最亮眼本土王牌。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／專題報導

PLG職籃2025-26賽季上半季賽程告一段落，由於農曆新年以及配合中華男籃國際賽，下半季賽程要到3月7日才會正式展開，等同休兵24天後才將正式復賽。對於上半季4隊整體表現，以領航猿一支獨秀，獵鷹則是穩定排名第2位，包括領航猿一哥「夜王」盧峻翔，主力第六人李家慷，以及獵鷹最強洋將翟蒙、主控谷毛唯嘉，加上勇士最強外籍生莫巴耶，可說是上半季聯盟最佳5人代表。

無敵夜王　盧峻翔預告年度MVP挑戰3連霸

領航猿一哥盧峻翔在邁入28歲後，場上表現持續進化，本季完成「生涯2000分」里程碑，同時也將個人單場最高得分紀錄推進到43分，上半季盧峻翔場均可繳出19.2分、3.5籃板、4.8助攻、1.3抄截，整體三分球命中率也高達39.1％，可說是台灣雙職籃當前最強本土球星代表。

值得一提的是，過去兩季都拿下聯盟「年度MVP」殊榮情況下，盧峻翔開季至今火燙表現，已經連續包辦3個月的單月MVP，只要維持穩定發揮，要挑戰聯盟史上首次年度MVP三連霸大業絕非難事。

巨人殺手　翟蒙挑戰年度最強洋將氣勢高

▲台南台鋼獵鷹擊敗洋基工程，在過年前收下4連勝。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹翟蒙上半季繳出穩定表現，成為PLG職籃最亮眼洋將。（圖／PLG提供）

台南台鋼獵鷹本季戰績排名穩居聯盟第2位，其中最大關鍵要角，正是洋將翟蒙的穩定輸出，上半季15戰全勤出賽，翟蒙場均20.4分、10.4籃板、1.7助攻、2.1抄截，外帶33.3%三分球命中率，攻守兩端的沉穩演出，成為球隊最仰賴的贏球利器。

值得一提的是，翟蒙上半季的出色表現，鋒頭甚至足以壓過衛冕軍領航猿的4名洋將，包括上季年度最佳洋將伯朗，翟蒙有濃厚機會朝本季聯盟「年度最佳洋將」殊榮叩關。

鷹速小子持續進化　谷毛唯嘉朝PLG本土最強控衛邁進

▲台鋼獵鷹多比、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲谷毛唯嘉已經朝向聯盟最強控衛目標邁進。（圖／PLG提供）

獵鷹的當家主控「鷹速小子」谷毛唯嘉，在上賽季首度獲得聯盟年度第一隊肯定後，本季整體表現持續成長，在總教練柯納委以重任情況下，谷毛唯嘉甚至逐漸朝向聯盟本土最佳控衛目標邁進。

谷毛唯嘉在上半季繳出場均11.9分、2.7籃板、6.1助攻，整體數據和上季相比都有小幅進步，更重要的是三分球命中率，也從上季的36.8%又提升到43.3%，過往對手習慣「放投不放切」的防守針對策略，在本季谷毛唯嘉有效提升外線投射威脅性後，這樣的策略已經徹底破除。

不過對於26歲的谷毛唯嘉來說，在逐漸站穩聯盟頂尖控衛腳步後，未來該如何幫助獵鷹更上層樓，甚至個人是否能常態性成為中華隊固定班底，也將是他下一個努力目標。

喜德變身桃園彭于晏　李家慷自我突破成長看得見

▲領航猿盧峻翔、李家慷，洋基工程葉惟捷、張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲李家慷強勢表現也獲得中華男籃青睞，生涯首度入選國手行列。（圖／PLG提供）

從過往板凳最末端，無法進入輪替的替補球員，到上季破繭而出，一舉包辦4大個人獎項，日前首度入選中華男籃世界盃亞洲區資格賽16人國手名單的李家慷，在PLG職籃2025-26賽季上半季整體表現依舊出色，高效的三分球命中率搭配強勢防守，可說是聯盟最具威脅性的第六人殺手角色。

李家慷上季一舉拿下年度第一隊、年度第六人、年度進步獎、年度防守第一隊等4項大獎，可說邁入職業生涯巔峰，不過本賽季他的表現持續進化，上半季平均繳出12分、3.1籃板、1.6助攻、1.5抄截，搭配41.5%的三分球命中率，也讓李家慷持續扮演球隊主力第六人要角，領航猿上半季戰績更是長紅獨走。

對於李家慷來說，持續此等表現，要連續兩年擠進聯盟年度第一隊絕非難事，不過在已經進入「國手」等級情況下，李家慷本季兩分球命中率僅有35.3%，以高標準來看仍是不及格表現，在他對自我要求極高的態度下，也期許這位「桃園彭于晏」能夠在下半季持續進化，成為聯盟頂尖雙能衛代表人物。

最強外籍生是我！　「八爺」莫巴耶強勢數據仍要帶動團隊提升

▲勇士曾祥均、林志傑、古德溫、莫巴耶、阿庫斯。（圖／PLG職籃提供）

▲莫巴耶持續擦亮「最強外籍生」招牌。（圖／PLG提供）

上半季聯盟「最佳5人」評選上，最後一席由台北富邦勇士的「八爺」莫巴耶雀屏中選。頂著聯盟「最強外籍生」稱號，莫巴耶在職業生涯第2季的表現毫無「撞牆期」，甚至已經是聯盟頂級明星大前鋒水準。不過莫巴耶該如何將優質數據帶動團隊戰績提升，也將是他下半季個人最大課題。

新秀賽季遭遇傷病問題，直到球季末段才健康復出，莫巴耶仍憑藉205公分的天賦及身材條件，幫助勇士一路殺入年度總冠軍賽，並和領航猿苦戰7場才敗下陣來。

本賽季莫巴耶健康出擊，上半季整體數據相當出色，場均可攻下16.8分、8.1籃板、2.7助攻、1.2抄截、1.5阻攻，等級確實已經接近洋將水準，不過勇士整體戰績僅4勝9敗卻也是不爭事實，莫巴耶必須展現能夠幫助球隊贏球的特質，而非獨善其身，才能讓自己的身價等級更上層樓。

關鍵字： PLG盧峻翔李家慷谷毛唯嘉翟蒙莫巴耶台籃

