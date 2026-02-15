運動雲

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

▲領航猿盧峻翔、關達祐。（圖／PLG提供）

▲領航猿「殺手」關達祐本季外線進步幅度明顯。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／專題報導

2025-26賽季在PLG職籃戰績一路獨走，上半季打出12勝1敗傲視全聯盟戰績表現，除了一哥「夜王」盧峻翔、「桃園彭于晏」李家慷兩大本土戰力外，綽號「殺手」的27歲中生代控衛關達祐也持續進化，上半場投出個人生涯新高的45.9％三分球命中率，儼然成為球隊後場另一把攻守兼備利刃。

關達祐作為領航猿陣中的中生代後衛，一直以「強悍防守」與「拚命三郎」的球風著稱。近年來也多次受到中華隊總教練圖奇青睞，進入中華隊國際賽磨練，加上領航猿本身也於EASL東超聯賽持續與亞洲頂尖勁旅交手，都讓關達祐整體狀態更加提升。

過往關達祐多半仰賴抄截後的轉換快攻取分，憑藉強悍打法與後衛線上的粗壯體型，展現小鋼炮強勢切入，不過本賽季關達祐外線投射狀態提升明顯，上半季出賽13場，三分球37投17中，整體外線命中率高達45.9％，在聯盟名列前茅，也可見他的進步與蛻變。

上半季關達祐在場均19分鐘的上場時間內，可貢獻6.6分、1.8籃板、2.3助攻，兩分球命中率51.5%、三分球命中率45.9％都來到生涯新高，整體進步狀態相當明顯，也成為領航猿後場替補的重要活棋。

不過除了關達祐之外，台南台鋼獵鷹主控谷毛唯嘉在上賽季拿下聯盟「年度第一隊」殊榮後，本季表現也持續進化，場均11.9分、2.7籃板、6.1助攻和上季相比都有小幅進步，更重要的是三分球命中率，也從上季的36.8%再提升到43.3%的高水準演出，同樣是聯盟上半季「最佳進步獎」的熱門人選。

▲▼領航猿盧峻翔、關達祐、李家慷、林子洧。（圖／PLG提供）

▲關達祐擁有後衛中難得的強悍體型與打法。（圖／PLG提供）

關鍵字： 關達祐PLG領航猿台籃

