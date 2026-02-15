新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

▲洋基工程「選秀狀元」葉惟捷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／專題報導

2025年PLG職籃新人選秀會上，最終僅有4名新秀雀屏中選，其中又以「選秀狀元」身高195公分的小前鋒葉惟捷最受到高度關注。加盟洋基工程後，被冠上新竹「葉王」稱號，年僅20歲的葉惟捷在上半季雖然個人帳面場均能得到8.9分，但整體內容以及球隊競爭力都仍有很大提升空間，雖然是上半季表現最亮眼新秀，但要想爭取「年度最佳新秀」獎項，仍須再加把勁。

從金華國中到南山高中，葉惟捷在台灣學生聯賽層級就因為天賦驚人備受期待，高中畢業後赴美國NCAA阿拉巴馬農工就讀，但葉惟捷僅待一季，並未實際破繭而出，就選擇返台投入PLG選秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

憑藉高人一等潛力，葉惟捷毫無疑問成為新科選秀狀元，並且被聯盟新軍洋基工程賦予看板球星重任。

不過2025-26賽季開打後，球隊在上半季僅打出1勝10敗的慘澹表現，葉惟捷自身也面臨極大新秀撞牆期，場均雖然有8.9分、1.2籃板、1.7助攻，不過整體兩分球命中率只有37％，三分球命中率更是低到僅20.6%。

細看葉惟捷比賽內容，得分方式多半以大量轉換快攻加上空檔三分球出手居多，但在整體命中率不佳情況下，如何打得更有效率，甚至是以更簡單的方式取分，也成為葉惟捷眼前最大課題。

特別是上半季封關戰，葉惟捷一度出現打到「情緒崩盤」，退場後在場邊暴露情緒起伏狀況，對這名年輕小將來說，如何在壓力與期待中成長，也是下半季觀戰的一大重點。

以目前葉惟捷呈現數據觀察，在上半季確實是聯盟4隊中唯一新秀亮點，和上季聯盟年度新人王獲獎者馬克斯繳出的6.7分、3.2籃板相比，整體數據差異性不大，不過葉惟捷上半季11場出賽，僅有4戰得分達雙位數，若能在下半季展現更穩定的火力輸出，相信在獲獎的說服力將會更高。