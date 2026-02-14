實地考察米蘭冬奧！中華奧會蔡家福主席訪視選手、關心需求

▲中華奧會主席蔡家福與華競速滑冰好手陳映竹。（圖／奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

米蘭冬奧賽事我選手陸續比賽或於賽前最後備戰中。冬奧代表團團長、中華奧會主席蔡家福一行，近日特別前往關心我競速滑冰好手陳映竹賽前練習情況，期許陳映竹於15日的比賽中能夠有好表現。陳映竹也表示，她會盡全力爭取好成績，希望讓大家看到一場精彩的比賽。

蔡家福主席近日與代表團總領隊林廷芳、中華奧會副主席兼代表團醫療長張煥禎、運動部後勤支援輔導科科長張珮筠及奧會秘書長徐孝慈等人連續走訪各賽區，訪視選手、赴比賽現場加油打氣以及把握賽會期間的國際交流，透過實地觀察與經驗累積，作為未來強化推動我國冬季運動發展與代表團後勤支援的重要參考。

蔡家福表示，冬季運動相當具有挑戰性，也很精采，從本屆我代表隊各個選手的表現來看，呈現出我國冬季運動發展在各界及各冬季運動協會的努力推動下，已經有很好的基礎，未來應由各方持續努力，讓我國不只是夏季運動，也讓世界看見我們選手在冬季運動上的好表現。

▲中華奧會主席蔡家福與雪車好手林欣蓉。（圖／奧會提供）

他表示，冬季項目的選手在訓練上都很辛苦，實地關心選手了解有哪些值得後續研議的地方。包括像雪車選手裝備與歐美國家在裝備與訓練環境上的成熟度仍有差距。蔡家福認為類此事宜，後續應由中華奧會、運動部與單項協會共同討論，研擬更新設備與強化資源，不能讓選手輸在起跑點。



蔡家福也表示，冬季項目的選手因為很多長期在國外訓練，像本次代表團中很多教練為外籍教練或設備師，可以說是國際化的隊伍，長期來說如何可以更制度化的來協助選手，是值得研議的方向。

中華奧會本次也把握國際賽事機會進行國際體壇交流，接連參訪義大利、奧地利、韓國及日本國家奧會接待會館，也與包括奧地利、韓國、日本、蒙古、中國、希臘等奧會主席或重要主管，以及國際奧會及國際奧林匹克學院等重要人士交流。由於今年日本名古屋亞運期間，中華奧會也規劃設立奧會接待會館，此行考察其他國家的相關運作模式與空間規劃，作為我代表團設立交流據點參考。

