低調「巨人殺手」！　翟蒙化身上半季最強洋將扛獵鷹攻守核心

▲台鋼獵鷹翟蒙上半季繳出穩定表現，成為PLG職籃最亮眼洋將。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／專題報導

PLG職籃上半季賽程結束，台南台鋼獵鷹展現強大氣勢，以9勝6敗暫居例行賽第2位，除了賞給衛冕軍桃園璞園領航猿上半季「唯一」一敗之外，團隊土洋戰力整齊，就是克敵制勝最大本錢。其中，連續第2季為府城軍團效力的翟蒙，上半季打出20.4分、10.4籃板、1.7助攻、2.1抄截，外帶33.3%三分球命中率，攻守兩端的穩定表現，「上半季最佳洋將」當之無愧。

雖然身高僅有203公分，但翟蒙憑藉紮實的低位單打腳步，加上肯拚肯纏的防守態度，成為獵鷹上季結束後唯一留用洋將。

本季開打後，翟蒙個人數據更是持續提升，上半季不僅15戰全勤出賽，場均可貢獻20.4分、10.4籃板、1.7助攻、2.1抄截，兩分球命中率52.7％、三分球命中率33.3%，都是水準以上表現。

更難能可貴的是，翟蒙在場上展現的敬業態度，加上不過分佔有球權，可說是洋將少有典範，在攻防兩端都扮演獵鷹最穩定力量，與主控谷毛唯嘉串聯出擊，更是球隊克敵制勝最大本錢。

依照目前態勢，只要獵鷹能穩住當前戰績排名，且翟蒙能持續上半季水準，本季「年度最佳洋將」獎項，翟蒙絕對是最有力競爭者，獵鷹本季能否衝擊年度總冠軍賽，翟蒙的表現發揮也將成為左右戰局最大關鍵。