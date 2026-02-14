林志傑後PLG職籃最強接班人　「夜王」盧峻翔生涯年表現狂飆

▲盧峻翔上半季曾單場轟下生涯新高43分，還寫職業生涯2000分里程碑。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／專題報導

PLG職籃2025-26賽季開打至今，上半季表現最火燙的球員絕對非桃園璞園領航猿一哥「夜王」盧峻翔莫屬！邁入28歲的成熟期，盧峻翔無論個人表現與領袖氣質都逐漸邁向顛峰，上半季至今平均繳出18.5分、3.5籃板、4.7助攻、1.5抄截，整體三分球命中率也高達36.5％，本季也達成聯盟首見「生涯2000分」里程碑，盧峻翔的火燙表現，已經完全是PLG第一人水準。

上季幫助領航猿勇奪隊史PLG首冠，盧峻翔在這個賽季以衛冕王者之姿強襲而來，開季率隊打出破聯盟紀錄的「11連勝」，個人更是連續3個月、生涯第9度勇奪聯盟單月MVP殊榮，毫無疑問是聯盟「上半季MVP」的唯一人選。

盧峻翔的火燙表現，在今年1月13日對上洋基工程之戰，不僅締造生涯2000分，該役更是豪取生涯新高43分，展現聯盟第一人的強悍實力，在「野獸」林志傑本季結束就將正式退役情況下，盧峻翔無疑就是PLG未來的本土看板門面人物。

除此之外，1月25日客場交手台北富邦勇士，盧峻翔更在比賽時間剩下1.7秒時，完成不可思議的中距離跳投準絕殺，當下盧峻翔霸氣比出招牌「看錶」手勢，世代交替意味更是濃厚。

在PLG職籃現有4隊體制下，盧峻翔的整體聲勢、表現，短時間內確實很難有本土球員能夠撼動，甚至放眼台灣雙職籃舞台，盧峻翔都足以成為當前台籃的本土頂尖好手代表球星。

▲盧峻翔領軍再次挺進東超季後賽6強。（圖／領航猿提供）