快訊／好可惜！謝淑薇、奧絲塔朋科先盛後衰　杜哈女雙收下亞軍

▲台灣雙打一姐謝淑薇與手拉脫維亞搭檔「O妹」奧絲塔朋科。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

WTA 1000等級的杜哈女網賽在台灣時間14日深夜上演女雙決賽，台灣雙打一姐謝淑薇繼續攜手拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰，面對大會第4種子塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）與哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina），台拉聯軍雖然很快就以6比0收下首盤，但接下來卻以6比7、8比10連失兩盤，遭到對手逆轉，最終收下亞軍。

謝淑薇本季和老搭檔奧絲塔朋科重新合拍，新年首戰布里斯本就強勢奪冠，不過兩人在澳網卻意外於8強止步，本周則是再攜手於杜哈女網賽、以大會女雙第3種子身分出擊。

首戰直落二橫掃斯洛維尼亞克萊帕琪（Andreja Klepac）與波蘭皮特爾（Katarzyna Piter）組合，8強則以6比1、6比2輕取澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），準決賽碰上巴黎奧運義大利金牌搭檔埃拉尼（Sara Errani）和保莉妮（Jasmine Paolini），在經歷1小時40分、激戰到搶十，最終以7比5、3比6、10比6擊潰強敵，久違挺進冠軍賽。

而決賽謝淑薇、奧絲塔朋科碰上克魯尼奇、戴妮琳娜，開賽小薇組合勢如破竹，三破對手發球局，下重手送出「貝果」，僅花23分鐘就以6比0搶下首盤。

次盤克魯尼奇、戴妮琳娜力求振作，在第3局率先破發，但謝淑薇、奧絲塔朋科旋即回破，且在第6局再度破發，取得4比2領先，接下來雙方各自保發，不過小薇組合仍以5比3領先，然而關鍵第9局，「塞哈組合」克服落後成功破發，追到4比5落後，第10局發球局也成功守下，直接追到5比5平手，第11局更是連拿4分破發反以6比5領先，不過台拉聯軍韌性十足，還是成功在第12局回破，也逼出搶七大戰，然而塞哈組合還是略勝一籌，以7比6（3）奪下，也將戰局扳平。

決勝盤搶十大戰，克魯尼奇、戴妮琳娜延續次盤氣勢，在3比3平手時連拿5分，一口氣取得8比3領先，然而謝淑薇、奧絲塔朋科還是韌性十足，回敬4比0追到剩下1分落後，在對手搶下賽末點時，台拉聯軍雖然還是追到8比9，但最終塞哈組合靠著克魯尼奇網前凶狠攻勢，在搶十大戰以10比8勝出，奪下杜哈女雙冠軍，謝淑薇、奧絲塔朋科則是以亞軍作收。