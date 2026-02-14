夢想家首度獵豹成功！蔣淯安轟本季新高、高錦瑋22分做白工

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽今（14日）上演精彩對決，福爾摩沙夢想家作客桃園台啤永豐雲豹主場，夢想家在末節一度握有10分領先，卻遭到雲豹高錦瑋與米勒聯手瘋狂反撲，雙方激戰至最後1.28秒才分出勝負，最終夢想家以100比98驚險帶走勝利，不僅奪下近期3連勝，更中止雲豹主場7連勝及近期4連勝，這更是夢想家本季首度戰勝雲豹。

夢想家本季過去3度對戰雲豹皆墨，今日讓當家中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）休兵，外援陣容為布依德（Julian Boyd）、班提爾（James Bank）與霍爾曼（Aric Holman）。上半場雙方你來我往，共經歷9次互換領先，夢想家靠著本土核心蔣淯安展現高效進攻，上半場幫助球隊以48比45取得微幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，夢想家靠布依德單節獨攬11分，帶著75比68領先進入決勝節。末節初段，忻沃克（Randall Walko）與張宗憲輪流在外線放冷箭，一度助夢想家領先來到10分差距。

雲豹在末節展開絕地反擊，高錦瑋再度挺身而出，全場22分當中有17分集中在下半場，倒數1分鐘，高錦瑋飆進關鍵3分球助隊追到只剩3分差，最後4秒，高錦瑋再助攻莊博元外線得手，追到98比99，但比賽剩餘1.28秒，克羅馬不慎犯規讓對手獲得罰球機會，自己也6犯畢業，班提爾執行兩罰，他第1罰落空，第2罰本欲故意不進以耗盡時間，球卻意外入網。雲豹喊出暫停部署最後一擊，米勒（Malcolm Miller）在接到球後運球轉身跳投，可惜球未命中且時間已在出手前耗盡，夢想家最終以2分差踢館成功。

雲豹總教練羅德爾賽後先指出夢想家是一支非常有才華且具競爭力的隊伍，「其實這場比賽第3節結束時，勝負大概就底定了，我們本來想掌握最後一擊機會，可惜沒有成功，的確就是沒有做好防守，這次我們就沒有那麼幸運了。」

高錦瑋表示，下半場因為球隊有一段時間沒有投進球，所以才會跳出來把握空檔機會出手。而替補上場的林信寬此戰11次出手全部落空，沒有攻下任何分數，他表示會盡快把這場比賽忘掉，好好準備明天的賽事。

▲台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

夢想家今日團隊外線手感火熱，29投12中，命中率達41.4%，班提爾攻下全隊最高20分、9籃板、3抄截，布依德挹注19分，蔣淯安18分、8助攻與4籃板，霍爾曼18分、10籃板；忻沃克12分。

雲豹方面，米勒攻下全場最高23分，其中3分球9投4中，第4節單節獨拿10分，克羅馬22分；高錦瑋22分、7助攻，迪亞洛則繳出18分、18籃板。