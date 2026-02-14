運動雲

徐賢淑、海莉化身愛神！韓籍女神曝理想情人節行程　

▲浪LIVE電豹女14日情人節以愛神邱比特的造型魅力應援。（圖／台啤雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今（14日）在主場中壢國民運動中心迎戰福爾摩沙夢想家，適逢西洋情人節與農曆小年夜前夕，球團特別以此雙重慶典為靈感，推出「好緣逗相豹」主題週，現場不僅充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，更有著濃厚的年節喜氣，且今日賽事現場再度湧入滿場球迷支持，達成中壢主場連四場滿場的紀錄，期盼滿場球迷與「浪 LIVE 電豹女」共度佳節，一起營造充滿愛與溫馨的觀賽體驗。

今日賽事球團特別邀請來自中壢在地、結婚長達49年的賢伉儷蔡文發與李素華擔任開球嘉賓，象徵愛情的堅貞與長久，這對「雪松婚」模範夫妻在受訪時大方分享維持近半世紀婚姻的秘訣，表示重點在於互相體諒、包容，當被問及情人節都怎麼度過時，兩人更甜蜜透露：「對我們來說，只要在一起，天天都是情人節！」

▲雲豹球團特別邀請來自中壢在地、結婚長達49年的賢伉儷蔡文發與李素華擔任開球嘉賓。（圖／台啤雲豹提供）

雲豹球員今日首度披上「2025-26賽季城市版球衣」淺色款亮相，展現煥然一新的視覺風格，場邊嬌點「浪 LIVE 電豹女」更化身「愛神邱比特」魅力應援，其中兩位高人氣韓籍成員也分享了心目中的理想情人節行程，海莉表示如果由她規劃行程，最想和另一半宅在家裡看影集追劇，享受最樸實的幸福滋味，「傳奇隊長」徐賢淑則笑說：「我覺得最棒的情人節行程，就是來雲豹主場開心看球！」

▲浪LIVE電豹女海莉。（圖／台啤雲豹提供）

▲浪LIVE電豹女徐賢淑。（圖／台啤雲豹提供）

本週中場活動充滿浪漫、年節元素，今（14日）中場遊戲「命中註定指有你」邀請情侶檔上場同樂，優勝者可獲得由「箱寓行李箱專賣店」所提供的時尚行李箱，且所有參賽者也獲贈「華元食品」提供的巨無霸真魷味抱抱包，讓球迷在主場賽事期間有看又有拿。

「好緣逗相豹」主題週第二天(15日)賽事門票持續熱賣中，球團將繼續在中壢主場帶來精心策劃的主題活動，誠摯邀請球迷進場頑張應援，感受雲豹主場的獨特魅力，更多賽事行銷活動與資訊，敬請鎖定雲豹官方社群平台。

關鍵字： TPBL桃園雲豹情人節滿場紀錄城市版球衣主題週

