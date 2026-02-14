運動雲

17歲彭郁涵驚天逆轉第9種子　8強要挑戰壽星學姐鄭怡靜演「台灣內戰」

▲台灣17歲台灣小將彭郁涵。（圖／翻攝自WTT官網）。

▲台灣17歲台灣小將彭郁涵。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT印度清奈球星挑戰賽（WTT Star Contender Chennai）今（14日）女單16強賽事登場，台灣桌球一姐鄭怡靜與17歲台灣小將彭郁涵雙雙傳出捷報，分別擊敗強敵挺進8強，由於兩人將正面交鋒，也確定為台灣提前鎖定一席4強門票，值得一提的是，明（15日）比賽當天正好是鄭怡靜的34歲生日，這場「台灣內戰」也成為外界關注焦點。

鄭怡靜這次名列大會第4種子，16強對上世界排名481的地主選手瑪妮（Nithya Mani），首局鄭怡靜雖一度取得7比2領先，但受限於對手特殊的節奏與多次擦網幸運球，讓瑪妮連拿7分逆轉，以9比11讓出。

不過次局經驗豐富的鄭怡靜迅速做出調整，開局雖一度0比3落後，但她靠著臨場經驗穩紮穩打，打出一波7比1的反擊波，以11比5扳平戰局，之後鄭怡靜逐漸掌握主動權，再以11比6、11比8連拿兩局，最終以局數3比1收下8強門票。

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／翻攝自WTT官網）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／翻攝自WTT官網）

而本屆賽事最大的黑馬莫過於17歲小將彭郁涵，世界排名僅238的她，昨日在32強才剛以直落三橫掃世界排名25的羅馬尼亞名將史佐克絲（Bernadette Szocs），今日在16強戰面對第9種子薩瑪拉（Elizabeta Samara），彭郁涵開賽就已8比11、10比12連丟2局，陷入落後。然而，她憑藉著「正手短顆、反手防弧圈」的特殊膠皮配置與超齡的耐心，逐步拉長回合並強化壓迫，奇蹟似地以11比6、11比7、11比7連追三局，耗時34分鐘完成驚天逆轉秀。

隨著兩人雙雙過關，明日8強戰將上演備受矚目的台灣內戰。34歲的一姐鄭怡靜將對上球風獨特的17歲後輩彭郁涵。兩代好手的對決，除了爭奪4強門票，也象徵著台灣女桌的世代傳承。

至於另一場16強賽事，台灣好手黃愉偼碰上南韓第11種子李恩惠激戰四局，黃愉偼雖以11比6先搶首局，但後續三局在關鍵分把握度略顯不足，最終以9比11、8比11、13比15不敵對手，局數1比3止步16強。

關鍵字： 台灣桌球鄭怡靜彭郁涵WTT印度賽女單16強

