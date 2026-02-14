運動雲

國王轟垮全本土戰神　王柏智轟新高灌籃卻沒進有夠糗

▲臺北台新戰神、新北國王王柏智、林彥廷。（圖／TPBL提供）

▲新北國王林彥廷（左）、王柏智（右）。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽14日上演雙北對決，新北國王主場迎戰臺北台新戰神，戰神此役面臨嚴峻的人員短缺，不僅洋將全數因傷病缺陣，主力後衛丁聖儒與錢肯尼也高掛免戰牌，被迫連續2場以全本土陣容應戰，國王憑藉著洋將飛米（Femi）高效轟下21分，以及本土中鋒王柏智寫下TPBL生涯新高的13分，終場以116比95輕取戰神。

首節全本土出賽的戰神展現極強鬥志，靠著雷蒙恩與黃聰翰的火力支援一度取得領先，雙方在首節前半段互有往來，但國王換上替補後衛林彥廷後戰況發生轉變，他連續命中三分球助隊反超，帶領國王以37比27取得雙位數領先進入次節。

次節國王火力持續外溢，喬納森與林彥廷聯手在外線發難，維持球隊領先優勢，戰神方面則由雷蒙恩獨撐大局，他半場即繳出14分、7籃板的優異數據，只是他雙拳難敵四手，國王多點開花，半場結束以70比56、14分遙遙領先。

不過易籃後，戰神展開反撲，黃聰翰與雷蒙恩接連飆進三分彈，加上蘇奕晉3罰全中，戰神打出一波9:0的高潮，一度將比分追至78比81的3分差距，面對戰神的進逼，國王隨即展現陣容深度，回敬一波17比0的攻勢，瞬間將領先分差拉開到20分差距，徹底澆熄戰神的反撲氣焰。

▲臺北台新戰神全本土應戰落敗。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神全本土應戰落敗。（圖／TPBL提供）

進入最末節，勝負已無懸念，國王也陸續換上全本土陣容，禁區大將王柏智此役獲得不少發揮機會，全場攻下13分寫下TPBL生涯新高，值得一提的是，當比賽剩25秒時，王柏智在完成抄截後欲嘗試單手暴扣，球卻意外彈框而出「放槍」，也讓他露出無奈表情。

▲新北國王王柏智。（圖／TPBL提供）

▲新北國王王柏智。（圖／TPBL提供）

新北國王共有4人得分上雙，飛米僅出賽20分鐘即高效貢獻21分、6籃板，喬丹（Jordan）繳出17分、13籃板的雙十表現，林彥廷替補出發攻下17分，王柏智挹注13分，賽後受訪時他也苦笑表示「今天確實放了幾槍，那個灌籃沒進，就是繼續努力，下次絕對不會再放槍了。」

針對球隊表現，國王總教練洪志善直言「我覺得今天的比賽過程，球隊表現並不是很好，一直到下半場被對方追到僅剩3分差距時才覺醒，這部分是未來需要檢討的細節。」

此役砍下17分的林彥廷則提到，早上看到登錄名單發現戰神洋將梅克缺陣時，並未因此掉以輕心，「這兩場比賽對我們非常重要，所以完全不敢放鬆心態，好為接下來面對攻城獅的賽事做好準備。」

臺北台新戰神全本土應戰，黃聰翰攻下全隊最高22分，雷蒙恩進帳20分、12籃板與3助攻，謝銘駿則有14分、4籃板及4助攻的表現。

關鍵字： TPBL新北國王臺北戰神林彥廷王柏智

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

本柱召喚！樂天女孩開季全新陣容首次曝光 見面會限量200席快搶

