運動雲

>

「看秒數就知道完蛋！」林子偉談超時違規「Play還沒結束就要往打擊區走」

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊野手林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華隊目前正進行集訓與實戰測試，林子偉14日在對陣台鋼雄鷹的練習賽中繳出單場兩支安打的表現，昨天打席有一次超時違規，今天賽後談到此事，林子偉笑說「我以為我已經夠快，上去看秒數就知道完蛋了。」

在本屆經典賽採用的投球計時規則下，打者須在計時器剩餘8秒前進入打擊區並看向投手，林子偉在昨日的打席中曾出現一次好球違規，他於今日賽後對此分享了調整過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我以為我已經夠快了，但上去看秒數就知道完蛋了。這讓我意識到要再加快速度，有時候 Play 可能還沒結束，我就要先往打擊區走上去，不然會趕不上，」林子偉說道，「今天調整之後狀況比較正常，有在自己的節奏上。」

他指出，這項規則對習慣既有節奏的選手來說需要時間調整，因此在練習賽期間適應計時節奏是目前的訓練重點之一。

關於本次集訓的守備任務，林子偉目前維持內外野兼修的訓練模式。教練團目前的設定是以內野防禦為主，並視需求支援外野，他指出 「總教練有提到內外野都會練習，比例上以內野為主，但我會利用打BP的時候觀察飛球的路線，由於外野的讀球視角與距離感跟內野不同，空間感會拉得比較長，這部分還需要透過訓練持續適應。」

面對3月即將到來的正式賽事，林子偉可能被排入先發、也可能隨時以替補身分上陣支援，不過他認為就是把自己準備好就好，「不管有沒有先發，這都是未定數，只要正賽開始，我就是把自己調整到最好，無論是三棒右外野還是內野調度，只要球隊需要，我都能立刻銜接。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊林子偉違規集訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

熱門新聞

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1打線爆發狂掃12安　中華隊2連勝

24球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4控球之神「CP3」宣布退役！

5快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

最新新聞

1看秒數發現完蛋！林子偉談超時

2短期賽人人皆能是大谷　林子偉許願邁阿密

3放假有隱憂...曾總曝收假後對手

4中華隊2連勝！曾總看到想要的東西

5打線爆發狂掃12安　中華隊2連勝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

【我偶像的偶像】黃仁勳預錄影片現身鴻海尾牙！李多慧狂喊爸爸XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366