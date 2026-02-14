「看秒數就知道完蛋！」林子偉談超時違規「Play還沒結束就要往打擊區走」

▲2026WBC經典賽中華隊野手林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）中華隊目前正進行集訓與實戰測試，林子偉14日在對陣台鋼雄鷹的練習賽中繳出單場兩支安打的表現，昨天打席有一次超時違規，今天賽後談到此事，林子偉笑說「我以為我已經夠快，上去看秒數就知道完蛋了。」

在本屆經典賽採用的投球計時規則下，打者須在計時器剩餘8秒前進入打擊區並看向投手，林子偉在昨日的打席中曾出現一次好球違規，他於今日賽後對此分享了調整過程。

「我以為我已經夠快了，但上去看秒數就知道完蛋了。這讓我意識到要再加快速度，有時候 Play 可能還沒結束，我就要先往打擊區走上去，不然會趕不上，」林子偉說道，「今天調整之後狀況比較正常，有在自己的節奏上。」

他指出，這項規則對習慣既有節奏的選手來說需要時間調整，因此在練習賽期間適應計時節奏是目前的訓練重點之一。

關於本次集訓的守備任務，林子偉目前維持內外野兼修的訓練模式。教練團目前的設定是以內野防禦為主，並視需求支援外野，他指出 「總教練有提到內外野都會練習，比例上以內野為主，但我會利用打BP的時候觀察飛球的路線，由於外野的讀球視角與距離感跟內野不同，空間感會拉得比較長，這部分還需要透過訓練持續適應。」

面對3月即將到來的正式賽事，林子偉可能被排入先發、也可能隨時以替補身分上陣支援，不過他認為就是把自己準備好就好，「不管有沒有先發，這都是未定數，只要正賽開始，我就是把自己調整到最好，無論是三棒右外野還是內野調度，只要球隊需要，我都能立刻銜接。」