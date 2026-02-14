運動雲

短期賽人人都可以變大谷！林子偉生日願望說要去邁阿密

▲中華隊隊友、後勤提前替2月15日的林子偉慶生。（圖／中職提供）

▲中華隊林子偉脫帽向為他唱生日快樂歌的球迷們致意。（圖／中職提供）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年經典賽中華隊今（14日）在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行第二場自辦練習賽，正巧也是工具人林子偉32歲生日前夕，賽前中華隊隊友、後勤人員就先替他慶生，比賽進行時他最後一次上來打擊退場後，現場上萬名球迷也大聲為他合唱生日快樂歌，讓這位征戰多年的好手直呼激動，至於生日願望，他說希望能帶領中華隊一路殺去邁阿密，並勉勵隊友：「短期賽事每個人都可以變成大谷！」

賽後受訪被問到大家幫忙慶生，林子偉直言，「真的很感動！當時在打擊的時候，聽到場邊傳來歌聲，還在想怎麼會有人在唱生日快樂歌？後來才意識到是大家在幫我慶生。以球迷的立場能進場為我們加油，我已經很開心了，沒想到還有這個驚喜，真的很感動。」

▲中華隊林子偉脫帽向為他唱生日快樂歌的球迷們致意。（圖／中職提供）。

▲中華隊林子偉脫帽向為他唱生日快樂歌的球迷們致意。（圖／中職提供）

有趣的是，這是林子偉第三次（2023、2025、2026）在經典賽相關的備戰或賽程中度過生日，他特別感謝中華隊後勤團隊的貼心，笑說自己原本都推辭不用過節，沒想到團隊依舊給予他最高的溫暖，這次甚至還有球迷一起慶祝，「我以為今年不會，沒想到連球迷都這樣，真的很感動。」

談到32歲生日願望，林子偉的目標非常明確，「林子偉：「當然就是希望這次經典賽能夠進入邁阿密。我知道很難，但短期賽事每個人都可以變成大谷！只要大家能把自己的狀況調整到最好，每個人都有機會。」 

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊林子偉大谷翔平

